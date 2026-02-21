Германската преса пише за филма Made in EU на Стефан Командарев

Отлични рецензии в седемнайсет местни издания има в деня на излизането на филма Made in EU на Стефан Командарев по кината в Германия, информират от екипа на продукцията, съобщава БТА.

След световната премиера на Фестивала във Венеция (Италия) и многобройните награди на фестивали по света, лентата излезе и по кината в Германия. Критиката отличава играта на Гергана Плетньова. На берлинската премиера по време на „Берлинале" присъства българският посланик Григор Порожанов.

„С Made in EU Командарев отправя горчива критика към капитализма и социалната действителност, която напомня филмите на Кен Лоуч", пише IndieKino. „Made in EU е с изключителната Гергана Плетньова, чието сдържано изпълнение остава дълго в паметта", допълва Epd Film.

Според Cinema по болезнен начин филмът разкрива социалните и икономическите разделения в ЕС и е урок за тъмните страни на капитализма и човешката природа. „Трогателна социална драма, която не само разкрива несигурните условия на труд в някои части на ЕС, но и увлича с живия и поетичен разказ. Нищо във филма не звучи поучително или изкуствено; неговата сила идва изцяло от сюжета и актьорските изпълнения. Заслужава да се гледа", съветва KNA.

„Сдържаното и деликатно изпълнение на главната актриса Гергана Плетньова придава на социалната драма дълбока трагичност", смята Radioeins. „Минималистичната игра и докосващата откровеност на Гергана Плетньова провокират емпатия, без филмът да се превръща в драма за жертвата или отмъщението; напротив, той съхранява достойнството на героинята, която е едновременно страдаща и устойчива. Режисьорът Стефан Командарев следва внимателно своята тиха героиня", е мнението на Film-rezensionen.de.

Nochnfilm.de допълва, че българската актриса Гергана Плетньова изнася целия филм на раменете си, като въздейства със своето сдържано и автентично изпълнение. „Впечатляващо е как операторът Веселин Христов успява да открие толкова красиви и силни образи в негостоприемната среда", коментира изданието.

„Made in EU е изписано на етикетите, сякаш е знак за качество. Командарев пита тихо, но безмилостно: Качество за кого? Сигурност за кого? Солидарност за кого? В края на краищата не остава утеха, а яснота. И може би това е повече, отколкото може да се изисква от един филм", пише Artechock.

Filmdienst посочва, че това е „едно произведение, което показва реалността, криеща се зад шевовете на етикета за качество Made in EU".

„Тези оценки ни радват изключително. Филмът е съвместна продукция с Германия, това е прекрасен щрих към партньорството с дългогодишните ни копродуценти 42film. Както и заявка за добър германски боксофис за дистрибуторите ни JIP Film und Verleih, които разпространяват по германските кина втори наш пореден филм. Лентата излиза след три седмици и в киносалоните в Чехия", казва Стефан Командарев.