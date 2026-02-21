ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заледени са пътищата в област Добрич

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/ozhivlenie/article/22335231 www.24chasa.bg

Вижте отговора на фотозагадката: Коя е тази наша ски легенда?

5232

Отговорът на фотозагадката от 20 февруари е Петър Попангелов.

Въпросът беше: Коя е тази наша ски легенда?

Жокерът: На 8 януари преди 46 г. влиза в историята като първия българин, спечелил състезание от Световната купа по алпийски ски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото