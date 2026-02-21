Вижте отговора на фотозагадката: Коя е тази наша ски легенда?

Отговорът на фотозагадката от 20 февруари е Петър Попангелов.
Въпросът беше: Коя е тази наша ски легенда?
Жокерът: На 8 януари преди 46 г. влиза в историята като първия българин, спечелил състезание от Световната купа по алпийски ски.
