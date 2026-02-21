Филмът с българско участие "Нина Роза" спечели "Сребърна мечка" на "Берлинале"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филмът „Нина Роза”, който е с българско участие, спечели награда „Сребърна мечка” за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин. Церемонията за връчването на отличията на форума се състоя тази вечер и беше излъчвана в канала на форума в YouTube. Женвиев Дулуд дьо Сел получи статуетката СНИМКА: Ройтерс

Наградите обяви международното жури на „Берлинале", председателствано от германския режисьор Вим Вендерс. КАДЪР: Екс/@cineypoesia

Режисьорката и сценаристка на „Нина Роза” канадката Женвиев Дулуд дьо Сел получи статуетката. Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в „Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). В главната роля е Галин Стоев, участват също Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други. Режисьорката и сценаристка Женвиев Дулуд дьо Сел и актьорите Галин Стоев, Киара Касели, Кристиан Бегин и Мишел Цончев, както и съпродуцентът Любомира Пиперова на пресконференция за промотиране на филма „Нина Роза“ СНИМКА: Ройтерс

"Това е абсолютно невероятно!

"Сребърна мечка" за канадско-българския филм „Нина роза" на Берлинале – Международният филмов фестивал в Берлин!

Браво, Женвиев Дулуд дьо Сел, браво, Галин Стоев!

И това е най-големият успех за българското кино досега! Браво, приятели! Успяхте!", пише в своя фейсбук публикация аниматорът Теодор Ушев. This is absolutely amazing! Silver bear for Canadian/Bulgarian film NINA ROZA at Berlinale - Berlin International Film... Публикувахте от Theodore Ushev в Събота, 21 февруари 2026 г.

Той отбеляза в публикацията си още: Етиен Ханзез, Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова.

„Нина Роза” проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираният сайт „Скрийн дейли” определи лентата като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството.

Наградата „Златна мечка" за най-добър филм на 76-ото издание на „Берлинале" спечели политическата драма Yellow Letters на германския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Лентата, заснета в Германия, разказва за съдбата на турски режисьор и неговата съпруга актриса, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

За първи път от повече от 20 години филм на германски режисьор печели най-голямата награда на „Берлинале", отбелязва ДПА. През 2004 г. продукцията Head-On на Фатих Акин спечели „Златна мечка”.

Британецът Грант Джий взе „Сребърна мечка” за най-добър режисьор за филма си Everybody Digs Bill Evans.

За най-добро актьорско изпълнение във водеща роля „Сребърна мечка" бе отличена Сандра Хюлер за ролята си в Rose на австрийския режисьор Маркус Шлайнцер. Тя печели „Сребърна мечка" за водеща роля за втори път, след като взе статуетката и през 2006 г. за превъплъщението си в „Реквием", припомня ДПА.

Актьорите Анна Калдър Маршал и Том Кортни бяха отличени за поддържаща роля за филма Queen at Sea на режисьора от САЩ Ланс Хамър. Наградите на "Берлинале" за актьори във водеща и в поддържаща роля са полово неутрални.

Кинофестивалът беше открит на 12 февруари, като на церемонията с почетна „Златна мечка" беше отличена актрисата Мишел Йео.

Тази година на филмовия форум в Берлин се проводеха много дискусии за свободата на словото, като някои творци обвиниха фестивала, че „не е заел ясна позиция по отношение на войната в Газа“, припомня ДПА.