Тридесет песни ще се борят за голямата награда на фестивала в Сан Ремо

От вторник, 24 февруари, до събота, 28 февруари, в италианския курорт Сан Ремо ще се състои тазгодишното издание на Фестивала на италианската песен. По традиция форумът винаги се организира в началото на февруари, но тази година той беше преместен в края на месеца заради Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Сцена на фестивала е отново театър „Аристон". Община Сан Ремо и обществената телевизия РАИ са съорганизатори. Водещ и творчески директор за втора поредна година е Карло Конти, предава БТА.

Той има богат опит във водене на телевизионни програми и конкурси, сред които и три последователни издания на феста в Сан Ремо в периода 2015-2017 г. Малко преди настоящото издание на конкурса Конти поясни, че за последен път ще е негов водещ и творчески директор.

В петте фестивални вечери Карло Конти ще бъде подпомаган от италианската поп дива Лаура Паузини. През 1993 г. тя спечели наградата на фестивала в Сан Ремо в категорията „Нови предложения" с песента си La solitudine („Самота"). Година след това тя се явява в надпреварата на утвърдените изпълнители на фестивала със Strani amori („Странни любовни истории") и се класира на трето място. През 2001 г., 2006 г., 2016 г., 2018 г. и 2021 г. Паузини беше специален гост на фестивала в Сан Ремо. Певицата има много музикални награди в кариерата си, но и богат опит като водеща. През 2022 г. тя беше съводеща на певческия конкурс „Евровизия", който тогава се проведе в Торино. На 6 февруари Паузини беше и сред участниците в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Тогава тя изпълни италианския национален химн.

Карло Конти и Лаура Паузини ще бъдат асистирани във воденето на феста в Сан Ремо и от популярния в Италия турски актьор Джан Яман (в първата фестивална вечер), от италианската актриса Пилар Фолиати, италианския певец Акиле Лауро и италианския комик Лило (във втората фестивална вечер), от руския супермодел Ирина Шейк (в третата фестивална вечер) и от журналистката и водеща на новините по „РАИ Уно" Джорджа Кардинатели (във финалната вечер на 28 февруари). Сред супергостите на фестивала тази година са поп изпълнителите Тициано Феро, Ерос Рамацоти и Алиша Кийс, както и моделът Бианка Балти, която се възстановява от тежка битка с рака. В последната фестивална вечер специален гост ще бъде Андреа Бочели, който също участва в церемонията по откриване на Олимпийските игри в Милано и Кортина на 6 февруари.

По време на фестивала специални награди за цялостна кариера ще бъдат връчени на италианския текстописец и продуцент Могол и на продуцентката Катерина Казели.

За голямата награда на фестивала се борят 30 изпълнители. Победителят получава правото да представя Италия на тазгодишното издание на „Евровизия". Измежду претендентите за голямата награда на Сан Ремо самостоятелно ще се представят 8 жени и това са Ариза, Дитонелапиага, Елетра Ламборгини, Леванте, Серена Бранкале, Пати Право, Мара Сатей и Малика Аяне. Общо 18 мъже ще се представят също самостоятелно и това са Киело, Дарген Д'Амико, Еди Брок, Енрико Ниджоти, Ермал, Мета, Франческо Ренга, Фулминачи, Джей Акс, Лео Гасман, Тредичи Пиетро, Томазо Парадизо, Сайф, Самурай Джей, Сал Да Винчи, Раф, Найт, Микеле Брави и Луке.

Тази година за фестивала има 2 специално сформирани дуета - на Федец и Марко Мазини и на LDA и АКА7ven. Един постоянен дует и на сцената, и в живата също е сред 30-те претенденти за голямата награда - тандемът Мария Антоанета и Коломбре. В конкурсната програма за разлика от други години има само една група и за първи път в историята на феста тя е изцяло дамска вокално-инструментална. Това е 5-членната рок и пънк банда „Бамболе ди пеца", съставена от Кай, Клео, Ксина, Дани и Моргана Блу. В конкурсната програма на фестивалите през 2002 г. и 1973 г. дамските групи „Лолипоп" и „Филие дел венто" бяха вокални, но не и инструментални. А дамските вокално-инструментални групи „Липстик" и „Пайдея" участваха съответно през 1990 г. и 1994 г., но в категорията за нови предложения.

Ветераните тази година в конкурсната програма са Пати Право и Франческо Ренга с общо 11 участия във феста в Сан Ремо. Пати Право е дебютирала на сцената му през 1970 г., а Ренга през 1991 г. В списъка следват Марко Мазини (10 участия), Ариза (8 участия), Ермал Мета (7 участия) и Малика Аяне (6 участия). Дебют на фестивала правят 10 изпълнители и това са Тредичи Пиетро, „Бамболе ди пеца", Сайф, Найт, Самурай Джей, Еди Брок, Луке, Киело, Томазо Парадизо и дуетът Мария Антоанета и Коломбре

Няколко от тазгодишните претенденти са побеждавали в миналото. Франческо Ренга беше отличена на фестивала през 2005 г. Ермал Мета спечели през 2018 г. в дует с Фабрицио Моро. Раф победи на фестивала през 1987 г. в дует с Умберто Тоци. Марко Мазини беше победител на фестивала през 1990 г. в категорията за нови изпълнители и после през 2004 г. в категорията на утвърдените изпълнители. Лео Гасман спечели в категорията за нови изпълнители през 2020 г. Ариза победи в категорията за нови изпълнители през 2009 г. и после в категорията за утвърдени изпълнители през 2014 г.

Ако тази година победи Пати Право, то тя ще подобри рекорда за най-възрастен победител на феста, който се държи от Роберто Векиони, спечелил фестивала през 2011 г. на 68-годишна възраст. Пати Право сега е на 77 години. Нито един от изпълнителите обаче не може да счупи рекорда за най-млад победител на феста, поставен от Джилиола Чинкуети през 1964 г., когато тя е само на 16 години. Тази година най-младият изпълнител на феста е LDA, който е на 22 години.

Трима от претендентите за голямата награда на фестивала са потомци на известни имена в италианското съвременно изкуство. Лео Гасман е син на актьора Алесандро Гасман и внук на Виторио Гасман. LDA е син на певеца Джиджи Д'Алесио, а Тредичи Пиетро е син на певеца Джани Моранди.

Освен категорията на утвърдените изпълнители, тази година отново ще има и такава на младите изпълнители. В нея участват четирима млади таланти и победителят ще бъде обявен в петък, на 27 февруари. Ден преди това ще стане ясно и кой печели в третата фестивална категория – тази на дуетните кавъри на известни хитове. В нея по традиция 30-те претенденти за голямата награда на Сан Ремо ще пеят с още 30 известни италиански изпълнители и групи, сред които Фабрицио Моро, „Дъ колърс", Кристина Д'Авена, Джузи Ферери, Алекс Брити, Фиорела Маноя, Микеле Дзарило, Джанлука Гриняни, Гая, и др.

По традиция на феста се отдава почит на известни италианци, починали наскоро и се очаква тази година да бъде отдадена почит на певицата Орнела Ванони, както и на дизайнерите Джорджо Армани и Валентино. Тази година се навършват и 5 години от кончината на италианската шоу дива Рафаела Кара и вероятно и тя няма да бъде забравена на феста, след като специално внимание й беше отделено на церемонията по откриването на Олимпийските игри на 6 февруари. Първата фестивална вечер се пада и на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. Вероятно това също няма да бъде пропуснато от организаторите на феста. През 2023 г. във фестивала в Сан Ремо беше прочетено писмо от украинския президент Володимир Зеленски, който дефинира тогава музиката като посланик на мира.

Фестивалът в Сан Ремо ще бъде съпътстван и от две партита, едното на специална сцена на площад „Коломбо", а второто в хотел „Роял". Петте фестивални вечери ще се излъчват на живо по телевизия „РАИ Уно", в платформата „РАИ Плей" и по „Радио Дуе".

Фестът в Сан Ремо още не е започнал, но вече се свързва с няколко полемики. Лаура Паузини намекна, че сега, когато е утвърдена певица, не би участвала в битката за голямата награда на фестивала, но не би имала нищо против да участва в конкурсната програма на „Евровизия". Паузини беше и разкритикувана за начина, по който изпълни химна на Италия на церемонията по откриването на Олимпийските игри на 6 февруари. Мнозина я упрекнаха, че е представила съвременна трактовка на химна, в която е липсвала полагаемата му се тържественост. Някои я обвиниха, че по този начин е осквернила химна и го е превърнала в хит от анимационните филми на „Дисни". Паузини отхвърли тези критики. В миналото тя е критикувана и заради това, че отказа да изпълни в телевизионна програма песента Bella Ciao, смятана за антифашистки химн през Втората световна война и днес изпълнявана по време на политически прояви на левицата.

Съводещият на първата фестивална вечер Джан Яман в средата на януари беше арестуван в Истанбул в рамките на голяма операция срещу наркотрафика, но ден по-късно беше освободен след оневиняващи го резултати от направени изследвания за употреба на забранени субстанции.

Певицата Леванте, която участва в конкурсната програма в Сан Ремо, пък заяви наскоро, че ако победи и се класира на „Евровизия", ще откаже да участва в европейския певчески конкурс, тъй като там ще участва Израел. Точно обратното мнение изразиха Лео Гасман и Лаура Паузини, които казаха, че един изпълнител, в случая израелския претендент в „Евровизия", не бива да бъде наказван заради политиката, която води израелското правителство. Леванте породи и още една полемика, тъй като се оказа, че заглавието на нейната песен за Сан Ремо Sei tu („Ти си") е същото като това на песните на четирима изпълнители, борили се за голямата награда на феста през годините, а именно Стефано Борджа (през 1989 г.), Сирия (през 1997 г.), „Матия Базар" (2012 г.) и Фабрицио Моро (през 2022 г.).

Друга полемика се разрази преди фестивала заради това, че беше обявено, че съводещ в една от фестивалните вечери ще бъде италианският комик Андреа Бакан, известен под псевдонима Пучи. Той не крие, че споделя идеите на италианската десница и дори изразява подкрепа за правителството на Джорджа Мелони. През годините той е обвиняван, че е използвал обидни квалификации по адрес на левите опозиционни партии и политици. Заради коментари в спектаклите си и в социалните си канали Пучи е набеждаван и в хомофобия, расизъм, женомразство и ненавист срещу италианския юг.

След като съорганизаторите на фестивала в Сан Ремо обявиха, че Пучи ще е помощник-водещ в една от фестивалните вечери, представители на левицата изразиха силно възмущение от това. Асоциацията на италианските потребители КОДАКОНС публикува изявление, в което призовава във феста да не участват лица, които разделят италианското общество. Самият Пучи обяви на 8 февруари, че се оттегля от участието във фестивала, защото той и семейството му започнали да получават заплахи.

Тогава италианската премиерка Мелони изрази солидарност с Пучи. „Неприемливо е, че идеологическият натиск е достигнал до такава степен, че принуждава някого да се откаже да излезе на сцената", каза Мелони. „Това също така ни говори и за двойните стандарти на левицата, която смята за свещена сатирата, включваща обиди, когато тази сатира е насочена към опонентите на левицата, но призовава за цензура на онези, които казват неща, с които левицата не е съгласна", заяви Мелони и допълни, че нелибералните отклонения на левицата в Италия са плашещи. Левицата обвини Мелони, че вписва случая с Пучи в предизборната кампания за референдума за реформа на италианската съдебна система, който ще се произведе през март в Италия.

В последните дни в социалните мрежи се появиха и спекулации, че премиерката Мелони ще присъства и на откриването на фестивала в Сан Ремо, но източници от антуража й дадоха да се разбере, че такива планове изобщо няма.