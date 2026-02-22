Министър взе диригентската палка и направи финала на Виенския бал впечатляващ (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Найден Тодоров с видимо удоволствие и със заразяваща артистичност и чувство за хумор, направи впечатляващ финал на 25-тия Виенски бал в София.

Министърът на културата, от ролята на гост, взе диригентската палка за зашеметяващия "Радецки марш", изпълнен от Софийска филхармония. Маестро Найден Тодоров, който часове преди Виенския бал, за трети път пое поста министър на културата в служебно правителство, е директор на филхармонията. Колегите му музиканти искрено се зарадваха на спонтанната реакция на министъра, който влезе в ролята на диригент.

С "Радецки марш" на Йохан Щраус - баща, 51-годишният министър поднесе своя подарък на сдружение „Виенски клуб" в София, което четвърт век с благотворителна цел прави това събитие. То е част от официалния календар на балното бюро във австрийската столица заедно с още около 30 Виенски бала в чужбина.

Двадесет и петото издание на Виенския бал в София се проведе под патронажа на кметовете на Виена Михаел Лудвиг, на София Васил Терзиев , както и на посланика на Република Австрия в България - Андреа Икич-Бьом.

В програмата, съставена от проф. Румен Нейков, за първи път участва балет „Арабеск" с хореограф Ангелина Гаврилова.

На бала изпълнения имаха и водещият тенор на Софийската опера и балет Мартин Илиев, както и солистите на Националния музикален театър „Стефан Македонски" Добрина Икономова, Олга Динова и Марчо Апостолов.

Юбилейният бал бе открит от дебютанти - ученици от 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов".