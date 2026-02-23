Котоошу ожени за японка свой ученик на датата на сватбата си с Асако

Точно 16 г., след като на 14 февруари се ожени за красивата Асако, Котоошу - вече треньор със собствена школа по сумо в Токио, ожени най-успешния си ученик, монголец, на същата дата.

Калоян Махлянов, който след като се отказа, вече носи името Наруто Ояката, организирал събитието в ресторант, дори табелките с имена по масите, разказа майка му Цеца Махлянова.

"Казваше, че е много зает с приготовленията, помислил за всичко, дори за надписите по масите. Също за японка се е оженило това момче, чието име не помня. То е във висшата лига и се справя добре, може би е следващият Калоян Махлянов в сумото", разказа тя пред "24 часа".

Ден след рождения си ден на 19 февруари, когато навърши 43 г., Калоян пътува с момчетата си за Осака, където ще имат голям турнир. На 24 май 2008 г. той влезе в историята на сумото като първия европеец, спечелил купата на императора. Тогава цяла Япония го познаваше като великия Котоошу.

След края на състезателната си кариера той стана и първият европеец със собствена школа по сумо.

Школата му "Наруто бея" се развива добре,

учи 15 момчета на култовия японски спорт. "Чухме се за рождения му ден. Момчетата в школата са му подарили торта, вратовръзка, бутилка уиски", казва майка му.

За жалост, българи в японското сумо вече няма, защото е много трудно да се свикне с порядките и суровия начин на живот и тренировки. Монголците обаче били по-нахъсани, при Калоян имало и талантлив японец, на когото треньорът Наруто възлагал големи надежди.

Повече от половината от живота на Котоошу - Наруто измина в източната страна. С Асако имат син и дъщеря с български имена. Кирил вече е на почти 15 г., а Мария е на 11 г. "Кирчо ходи на бейзбол, оправя се сам. Кандидатства в няколко училища, приеха го и си избра в кое да ходи, докато стане студент. Тази година и малката ще кандидатства за гимназия", разказва леля Цеца, макар да не ги е прегръщала от години.

С японската снаха контактът е опосредствен - каквото преведе Калоян. Асако така и не научила български. Кирил разбирал, но баща му бил доста зает, отсъствал често от дома и няма с кого да контактува на български, казва баба му.

Семейството живее на последния етаж в сградата на школата по сумо в Токио и както е прието, Калоян трябва да се грижи за всички ученици, които живеят там, докато се обучават и състезават.

"На тепиха всичко зависи от теб - и победите, и пораженията. Сега положението е съвсем друго. Много хора зависят от мен. Имам съвсем други грижи. Но започвам да свиквам", казва Калоян през 2019 г., когато бе награден в посолството на Япония по повод годишнината на отношенията ни със Страната на изгряващото слънце.

Като истински японец Калоян е много зает, но вече е свикнал с дисциплината и темповете на живота в Токио. Все пак той е един от 104-мата с права да са треньори по сумо.

Според хилядолетната традиция в източния спорт трябва някой да се откаже и да ти преотстъпи правата, за да станеш треньор. Така вдовицата на починалия треньор Наруто преотстъпила името му и Калоян е седемнайсетият, който го ползва.

Калоян е запазил отличната физическа форма,

в която влезе, след като спря да се състезава. 202-сантиметровият исполин, който по време на спортната си кариера бе над 150 кг, свали около 1/3 от теглото си, като слезе от дохиото.

Прихвана деловия стил и може да бъде забелязан по преговори със спонсори със строг костюм, а не с кимоно. "Движи се много. Тренира, за да поддържа форма, и се чувства много добре", описва режима му Цеца Махлянова. Не консумира хляб, сладко и мазни храни. Не му остава време да върти баници и мусака - любимите му храни от мамината кухня, които си готвеше успешно и в Токио, в първите години.

Докато бе в професионалното сумо до 2014 г., първият европеец, достигнал степен одзеки, поглъщаше по 15 кг месо на вечеря.

"В токийските ресторанти си поръчвам две плата с пикантни езици, две - с ребърца, две - с говеждо филе, две - с мариновани чревца, едно - със суров дроб, супа от опашки, огромна купа ориз", разказваше Калоян при редките си завръщания у нас.

През ваканциите в Джулюница Калоян хранел с пържени картофи комшийските деца.

Майсторял даже торти - по две.

Едната изяждали, а другата била изненада за мама,

когато се върне от работа.

На 9 години започва да тренира свободна борба. Печели републиканска титла и европейско сребро в категория до 100 кг. Със сумо се захваща през 2002 г. като студент в НСА. Скоро е забелязан от японски мениджъри, които го канят в Страната на изгряващото слънце.

Следва десетилетие на шеметна кариера, в която става първият европеец, спечелил купата на императора. След прекалена психическа и физическа умора, както сам казва, приключва с активния спорт през 2014 г.

Започва като треньор и сам построява сградата на школата си "Наруто бея". Купува 4-етажна стара постройка в японската столица, която събаря тухла по тухла заради строги норми за запрашеността в мегаполиса. На нейно място вдига школата, която открива през юни 2019 г., а родителите му му гостуваха в Токио.

"Аз можех, като приключа да се състезавам, с парите да се прибера в България и да не работя нищо до края на живота си. Но аз не съм такъв човек. И не се страхувам от трудности. Даже колкото е по-трудно, толкова повече се амбицирам. Исках да докажа, че ще мога да променя нещата, ще направя моя школа с нови методи, ще изграждам и спортисти, и личности", каза в интервю за "24 часа" същата година Котоошу-Наруто.

Трудности не му липсваха, дори имаше скандал с обвинения за насилие над дете в школата му, но всичко отшумя и българинът запази лиценза си.

Калоян си идва в София през октомври 2023 г., бил част от японска бизнес делегация, приета и от президента Румен Радев.

Тогава родителите пътували до София, за да се видят със сина си. Нямало време да си дойде в родното село Джулюница. За гостуване в България Калоян казвал, че не знае кога ще се отвори възможност.

За рожден ден и празници

мама Цеца вече е спряла да изпраща в колети лютеница

от джулюнски домати и ръчно плетени терлици, станало много трудно след ковид и заради войната в Украйна. За Коледа обаче братът на Калоян - Нелко, гостувал със семейството си в Токио. 30 часа пътувал по-големият Махлянов от Канада и сменил няколко полета, защото двете му деца учели в Испания, та се наложили няколко прекачвания.