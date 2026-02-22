Издигат паметник на големия музикант Милчо Левиев в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще свири на пиано на скулптурната композиция, хората ще могат да се снимат до него

Паметник на прочутия музикант и джазмен Милчо Левиев ще бъде поставен в Пловдив за 90-годишнината му, която ще бъде отбелязана през 2027 г.

Това става ясно от предложение на кмета Костадин Димитров до общинските съветници, които трябва да дадат принципно съгласие за това.

Скулптурната композиция ще изобразява Милчо Левиев в реален ръст, който свири на стилизирано пиано. Тя ще е до Дома на културата "Борис Христов" и ще бъде предвидено място за сядане и снимки до фигурата на джазмена.

Скулпторът ще бъде избран конкурс, за който Община Пловдив ще отпусне средства, но самата изработка на монумента ще се финансира с дарения от сдружение "Милчо Левиев", чийто председател е неговата спътница в живота Вики Алмазиду.

Милчо Левиев почина през 2019 г. Името му вече носи алея на Сахат тепе.