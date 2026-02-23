130-метрово контосувли атакува рекордите на Гинес в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Истинска сензация предизвикаха жителите на Амфиклия, които вчера, поставиха нов мащабен рекорд.

В центъра на града бе приготвено гигантско контосувли с дължина 130 метра. Целта на местната община е официално вписване в Книгата на рекордите Гинес, подобрявайки предходното си постижение от 125 метра.

Организацията на мащабното печене изискваше прецизна логистика. Над 800 килограма свинско месо, мариновано по специална местна рецепта с билки от планината Парнас, бяха нанизани на общ шиш, разделен на секции. За изпичането на месото бяха монтирани десетки скари по протежение на централната улица, като бяха използвани над 300 кг дървени въглища.

След като месото достигна перфектната готовност, гигантското контосувли бе нарязано и раздадено на хилядите гости, пристигнали от цяла Гърция за „Сиропустната неделя". Празненството в Амфиклия преля в днешния Чист понеделник, като градът остава пълен с туристи, които сега се наслаждават на традиционните постни гозби и пролетни хвърчила.