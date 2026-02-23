ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова: Бе страхотно, че бягах така на ол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22342042 www.24chasa.bg

130-метрово контосувли атакува рекордите на Гинес в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

2668

Истинска сензация предизвикаха жителите на Амфиклия, които вчера, поставиха нов мащабен рекорд.

В центъра на града бе приготвено гигантско контосувли с дължина 130 метра. Целта на местната община е официално вписване в Книгата на рекордите Гинес, подобрявайки предходното си постижение от 125 метра.

Организацията на мащабното печене изискваше прецизна логистика. Над 800 килограма свинско месо, мариновано по специална местна рецепта с билки от планината Парнас, бяха нанизани на общ шиш, разделен на секции. За изпичането на месото бяха монтирани десетки скари по протежение на централната улица, като бяха използвани над 300 кг дървени въглища.

След като месото достигна перфектната готовност, гигантското контосувли бе нарязано и раздадено на хилядите гости, пристигнали от цяла Гърция за „Сиропустната неделя". Празненството в Амфиклия преля в днешния Чист понеделник, като градът остава пълен с туристи, които сега се наслаждават на традиционните постни гозби и пролетни хвърчила.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви