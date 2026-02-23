Пет премиери ще представи „Метрополитън“, Соня Йончева ще пее в „Медея“ на Керубини

„Метрополитън“ опера (Мет) ще представи пет нови продукции през сезона 2026/2027, включително световната премиера на „Линкълн в бардо“ на Миси Мацоли и Ройс Ваврек, обяви най-големият театър в Северна Америка в своя сайт.

Сезонът ще бъде открит на 22 септември не със съвременна опера, а с „Макбет“ на Верди. Питър Гелб, генерален мениджър на Мет, поясни, че за следващия сезон е направено изключение, защото в новата продукция на „Макбет“ ще участва Лизе Давидсен, пише БТА.

„Обявих преди няколко години, че ще откриваме сезоните със съвременна опера, но това е правило, което може да бъде пренебрегнато“, каза той. „Това не намалява значението на тези нови заглавия. Исках да открия сезона с Лизе Давидсен“, каза Гелб за норвежкото сопрано, което следващия месец ще пее ролята на Изолда в „Тристан и Изолда“ на Вагнер в Мет и се е превърнала в една от най-големите звезди в операта.

Програмата за следващия сезон отразява непрекъснатите усилия на Мет да балансира търсенето на традиционния репертоар с нови продукции, които могат да привлекат нова публика, пише „Ню Йорк таймс“. Тя също така е доказателство за финансовите затруднения, пред които е изправена компанията: ще има 17 продукции, което е с една по-малко от настоящия сезон и доста по-голям спад в сравнение с периода преди пандемията от КОВИД-19, когато обикновено имаше около 25 заглавия. Като част от мерките за икономии, „Метрополитън“ опера отлага новата продукция на „Хованщина“ на Мусоргски, която беше планирана за догодина.

Афишът за следващия сезон също така дава и ранни индикации за възникваща конкуренция между Мет и нейния съсед в „Линкълн“ център – Нюйоркската филхармония, както и между техните водещи диригенти, Яник Незе-Сеген и Густаво Дудамел, коментира „Ню Йорк таймс“.

Дудамел, който ще поеме поста на музикален и артистичен директор на Филхармонията през септември, обяви миналия месец, че ще доведе оркестъра си в „Карнеги хол“ за две вечери през ноември за концертно изпълнение на „Тоска“ (Пучини). „Метрополитън“ опера също ще изпълни „Тоска“ през същия месец, като Незе-Сеген ще сподели диригентските задължения с четирима други диригенти.

„Що се отнася до натрупването на „Тоска“ в графика, това беше резултат от липса на координация между „Карнеги хол“ и Мет“, поясни Гелб. „Нюйоркската филхармония и аз се споразумяхме да бъдем по-внимателни в бъдеще, за да избегнем подобни конфликти.“

Конкуренцията, каза той, е „добра за изкуството“, но добави: „Просто не трябва да представяме „Тоска“ в същата седмица, в която и Филхармонията го прави“.

„Линкълн в бардо“, базирана на романа на Джордж Сондърс, е 32-рата световна премиера в историята на Мет, според компанията. Романът е преведен и на български през 2019 г., а „бардо“ е гранично състояние и пространство между живота и смъртта според будизма.

Гала премиерата за Нова година ще бъде „Момичето от златния Запад“ на Пучини, която впрочем е една от световните премиери на компанията, представена през 1910 г.

Сезонът ще включва и премиерата в Мет на „Тиха нощ“ на Кевин Путс и Марк Кембъл, носител на „Пулицър“, в копродукция с операта в Хюстън.

Петата премиера за сезон 2026/2027 е „Йенуфа“ от Леош Яначек. В главната роля е литовското сопрано от арменски произход Асмик Григорян, която през ноември пя в Софийската опера.

Българското сопрано Соня Йончева ще пее в периода 30 октомври – 19 ноември в „Медея“ на Керубини. Постановката на Дейвид Маквикар ще бъде дирижирана от Карло Рици.

През настоящия сезон в Мет Соня Йончева вече пя в „Андре Шение“ на Джордано, а от 10-и до 27 март тя ще участва в „Мадам Бътерфлай“ на Пучини.