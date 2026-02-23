Водещи солисти от България и Сърбия излизат на великотърновска сцена в „Дон Жуан"

Операта „Дон Жуан" от Волфганг Амадеус Моцарт ще поднесе на публиката екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов". Великотърновци и гостите на града ще имат възможност отново да се насладят на мащабната продукция на 24 февруари от 19 часа в голяма зала на театъра. Представлението е посветено на 270-годишнината от рождението на гениалния композитор, посочват от трупата.

Оперният спектакъл „Дон Жуан" на великотърновския театър впечатлява с хармонично съчетание от божествена музика, силни певчески и актьорски превъплъщения и внушителна сценография. Динамичният 3D мапинг превръща всяка сцена в зрелищно и емоционално преживяване.

Диригент-постановчик на продукцията е Георги Патриков, а режисьор - Петко Бонев. Под тяхното ръководство „Дон Жуан" се утвърждава като една от най-мащабните и разпознаваеми продукции в репертоара на МДТ „Константин Кисимов".

В спектакъла на 24 февруари на сцената ще излязат водещи солисти от различни оперни театри в България, както и гост-солистът Невена Райкович от Сърбия. Публиката ще се наслади на изпълненията на солистите на МДТ Никола Иванов в ролята на прелъстителя на всички времена Дон Жуан и Пламен Кумпиков като Лепорелло – слугата на Дон Жуан. В ролята на Донна Анна ще се представи солистката на МДТ Теодора Петрова, а Невена Райкович ще изпълни партията на Донна Елвира. Партиите на Дон Оттавио и Церлина са поверени съответно на Николай Моцов и на Димитрина Кечеджиева. В спектакъла участват още Виктор Кръстанов в ролята на Командора и солистът на МДТ Никола Попов като Мазетто.

Постановката обединява оркестъра, хоровия състав и балета на МДТ „Константин Кисимов". 3D мапингът е дело на Лора Руневска – elektrick me, а в постановъчния екип са още сценографът и костюмограф Ася Стоименова, концертмайсторът Мария Павлова, хореографът Катя Богданова и хормайсторът Яница Първанова.