Фолклор, оперета, мюзикъл и джаз в два фестивала в Благоевград

От вторник Благоевград ще бъде домакин на шест поредни фестивални дни, посветени на фолклора, мюзикъла и оперетата. Началото ще постави фестивалът „От Добруджа до Пирин", който в три последователни вечери ще събере на една сцена представители на три емблематични фолклорни области. На 24 февруари Ансамбъл „Добруджа" ще представи впечатляващ спектакъл, вдъхновен от традициите на Добруджанския край. В сряда пък Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев" – Плевен ще пренесе публиката във фолклорната област между Дунав и Стара планина. Закриването в четвъртък е поверено на емблемата на Благоевград – Ансамбъл „Пирин", който ще подари на зрителите спектакъл, посветен на богатството на българското фолклорно изкуство. Съставът на ансамбъла ще вземе участие и в концертите на гостуващите формации.

Всички концерти от фестивала „От Добруджа до Пирин" ще започват от 19:00 часа в зала „Пейо Яворов".

Още на следващия ден, 27 февруари, започва фестивалът „Бродуей в Благоевград", който ще предложи нови три дни, посветени на мюзикъла и оперетата. В 16:00 часа в залата на Камерна опера – Благоевград програмата ще бъде открита с мюзикъла „Класният се жени". Същата вечер от 19:00 часа в зала „Пейо Яворов" обичаният български джаз и поп изпълнител Васил Петров ще си партнира с Биг Бенд – Благоевград в концерта „Златните мелодии на Бродуей". На 28 февруари Държавна опера – Варна ще гостува в Благоевград с мюзикъла „Аладин", създаден по едноименния хитов анимационен филм на The Walt Disney Company, като спектакълът ще бъде представен от 19:00 часа в зала „Пейо Яворов", а специално за детската публика е предвидено и дневно представление от 15:00 часа.

Фестивалът ще бъде закрит на 1 март от 19:00 часа с оперетата „Царицата на чардаша" на Камерна опера – Благоевград, произведение, което повече от век триумфира на световните сцени. Двете представления на Камерна опера – Благоевград ще се състоят в сградата на Операта и Читалището на площад „Македония".

Входът за всички събития е свободен, като публиката ще бъде допускана до запълване на местата в залите.

Община Благоевград организира двата фестивала, за да обедини усилията на местните културни институти, като им даде сцена за изява и среща с широка публика. Чрез партньорството с Ансамбъл „Пирин", Камерна опера – Благоевград, Биг Бенд – Благоевград и водещи национални състави се създава устойчива платформа за развитие на културния живот в града и за привличане на нови публики. Инициативата утвърждава стремежа на общинското ръководство изкуството да бъде достъпно за всеки, да достига до хора от всички възрасти и социални групи и да превръща Благоевград в оживен културен център. Събитията се организират с финансовата подкрепа на Европейския съюз.