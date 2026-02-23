Синът на Микеле Плачидо – Брено, гледа новия си филм за първи път в София

“Ще си в свои води там, ще се чувстваш много добре”, казва преди две години италианската филмова легенда Микеле Плачидо на сина си Брено, когато за първи път щеше да идва в София. Сега младият актьор ще гостува у нас вече за трети път, за да изгледа премиерата на филма с негово участие “Аврора”.

Лентата ще се излъчи на фестивала “София филм фест”, който тази година има юбилейно 30-о издание, а мотото е “Купонът продължава!”. Над 150 киноленти ще обиколят салони и зали в София, Пловдив и Бургас от 12 до 31 март.

Италианският актьор за първи път ще изгледа вече завършен филма “Аврора” на Джеки Стоев и Никола Бошнаков. Героят му е италиански журналист, който идва в България през 50-те години на миналия век. Той е изпратен в командировка от комунистически вестник за обмяна и да види как върви социализмът в Източния блок. Във филма зрителите ще видят и Христо Гърбов и Койна Русева. Специално участие има и италианският актьор Франко Неро.

Както “24 часа” вече писа, “Наградата на София” за принос към киноизкуството по време на фестивала ще получат операторът Емил Христов и режисьорът Ивайло Христов.

