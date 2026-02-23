Бойко Василев по следите на “Крадецът на праскови”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бойко Василев тръгва по следите на киношедьовъра “Крадецът на праскови”, за да покаже всичко онова, което е останало зад кулисите му. Водещият на “Панорама” използва откъси от свое интервю с незабравимия актьор Раде Маркович, заснето в края на 2009 г. малко преди смъртта му.

Специално е интервюиран и неговият син - режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на “Крадецът на праскови”, която направиха филмотеките на Сърбия, България и Черна гора.

Документалната лента на Бойко Василев и Албена Колчакова, посветена на класиката на Въло Радев, ще бъде показана утре от 21,30 ч по БНТ 1.