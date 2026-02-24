Джан Яман - новият Сандокан, излиза като ководещ на Санремо, където пее и българка

19-годишната Елмира пее с триото си в категорията “Нови предложения”

Фестивалът на италианската песен в Санремо - едно от най-чаканите музикални събития всяка година, започва днес. В него за първи път ще има турски актьор ководещ и българска певица сред участниците.

Джан Яман - звездата от турски сериали като “Свободен дух” и “Мистър Грешен”, от няколко години развива много успешно кариерата си в Италия. Съвсем скоро на малкия екран излезе новата суперпродукция “Сандокан”, в която той играе главната роля. Довечера Яман ще влезе в съвсем различно амплоа - ще застане до водещите Карло Конти и Лаура Паузини, за да открие с тях фестивала на живо от театър “Аристон”. Поканата за участието му в престижния музикален конкурс съвпада с 50-годишнината от излизането на един от най-известните италиански сериали в тв историята - първия “Сандокан”, в който главната роля се изпълняваше от Кабир Беди.

Джан Яман В откриващата вечер, в която Яман ще е ководещ, ще се представят всички песни от състезателната програма.

Сред изпълнителите там ще е и 19-годишната софиянка Елмира Маринова, популярна с артистичния си псевдоним Ел Ма. Тя ще излезе на сцената като част от триото Blind, El Ma & Soniko, за да изпълнят песента си Nei miei DM в категорията “Нови предложения”.

Специални гости на форума ще са Тициано Феро, Ерос Рамацоти, Алиша Кийс и Андреа Бочели.

76-ото издание на фестивала в Санремо ще е от 24 до 28 февруари. Победителят от него ще получи правото да представи Италия на “Евровизия”.