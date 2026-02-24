"Космическите" картини на Дечко Узунов от последните му години в изложба

През последното десетилетие на творческия си път – от средата на 70-те до средата на 80-те г. на ХХ век, Дечко Узунов създава голямоформатни живописни платна, акварели, скици и рисунки, в които изобразява космическата материя.

В галерия музей „Дечко Узунов" тези творби ще бъдат показани в изложбата „Дечко Узунов. Космос", която се открива днес и може да бъде разгледана до 24 май.

По думите на организаторите пространството е пресъздадено чрез експресивен или по-деликатен изказ, а въображението разчита различни небесни обекти като звезди, комети, планети, галактики, пулсиращи в разнообразни цветове и нюанси в гамата на синьо и червено, а бялото и черното са акцент, който обособява идеята за движение. Взаимодействието между тях изгражда противопоставянето на светлина и тъмнина, както и идеята за безкрая на Вселената, казват от екипа.

Темата за космоса в творчеството на Дечко Узунов, както в серията акварели, така и в една от последните му маслени творби, наречена „Разведряване" („Космос", 1983 г.), разкрива желанието му да се отдръпне от видимото, превръщайки космоса във философска интерпретация на духовното извисяване, казват организаторите. Вселената става търсената абстрактна реалност, място за съзерцание на необятното космическо пространство, в което художественото въображение и духовният стремеж към безкрая се срещат, казват от екипа.