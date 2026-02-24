Конското цвилене е уникално в животинския свят, учени казват защо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени разкриха защо конското цвилене е уникално в животинския свят.

Конете цвилят, за да намерят нови приятели, да поздравят старите или да отбележат щастливи моменти като храненето. Дълго време обаче учените се питаха как точно те произвеждат този специфичен звук, пише БТА.

Цвиленето представлява необичайна комбинация от високи и ниски тонове – нещо като кръстоска между грухтене и писък, звучащи едновременно. Ниските тонове не са загадка: те се получават, когато въздухът преминава през тъканите на ларинкса и ги кара да вибрират – по механизъм, подобен на човешката реч или пеене.

По-голяма мистерия представляват високите тонове. С малки изключения по-едрите животни имат по-големи гласови апарати и обикновено издават по-ниски звуци. Как тогава конете успяват да произведат толкова висок звук?

Според ново проучване, публикувано в списание Current Biology, те всъщност „свиркат". Учените поставили малка камера в ноздрите на коне, за да заснемат какво се случва вътре, когато животните цвилят или издават друг, по-мек и често срещан звук. Изследователите извършили и детайлни сканирания.

Откритието показва, че мистериозните високи тонове представляват своеобразно свирене, което започва в ларинкса. Въздухът преминава през тъканите, като една горна част се съкращава и оставя малък отвор, през който се получава свистящият звук.

Това се различава от човешкото свиркане, тъй като хората произвеждат този звук с устните си.

Остава открит въпросът защо само при конете се е развило двутонно цвилене. По-далечни техни родственици като магаретата и зебрите не могат да издават същия висок тон. Според авторката на изследването Елоди Мандел-Брифър от Университета в Копенхаген двутонното цвилене може да помага на конете да предават няколко послания едновременно и да изразяват по-комплексна гама от емоции по време на социални взаимодействия.