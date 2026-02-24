Plovdiv Jazz Fest пораства с още едно издание! Фестивалът ще се провежда три пъти в годината и между 21 до 25 март ни очаква неговата първа пролетна версия!

Джазът ще бъде истински подарък със световни звезди, безплатни концерти, уъркшопове за млади музиканти и цял ден, който градът ще посвети на джаз музиката.

Майк Стърн, снимка: Ванеса Попова.

Гости на първия Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition ще бъдат музиканти от ранга на Гретчен Парлато, Майк Стърн, Лени Стърн, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, Петър Славов, Академичен джаз бенд, „Акустична версия“, Христо Йоцов, Мирослав Турийски, Стоян Янкулов-Стунджи, Владимир Кърпаров, Октет Пловдив, Вили Стоянов и неговия брас бенд.

Пролетното издание обаче ще се отличава, то ще извади джаза от клубовете и концертните зали и ще покани виртуозни музиканти на творческа среща с техните млади колеги в България.

Петър Славов

Пет уъркшопа, посветени на вокалното изкуство, импровизационната музика, пианото, контрабаса и китарата в джаза ще бъдат водени от световноизвестната американска певица Гретчен Парлато, двукратния носител на „Грами“ Тейлър Ейгсти, един от най-важните гласове в европейския джаз – Давид Линкс, един от най-успешните и талантливи български джаз музиканти в света – контрабасиста Петър Славов и абсолютно легендарните китаристи Майк Стърн и Лени Стърн. Музиканти над 18-годишна възраст могат да кандидатстват за уъркшоповете, които ще се проведат без такса за участие. Специално жури ще избере ограничен брои млади артисти след попълване на задължителен формуляр за участие: https://forms.gle/ijb2Hey3CuDMyDK96. Финалният срок за кандидатстване е 28 февруари.

Тейлър Ейгсти, снимка: Чарлз Дарган

Plovdiv Jazz Fest остава запазена марка за изключителни концертни преживявания. Шест концерта включва програмата на фестивала през пролетта. Част от тях ще бъдат в необичайни за фестивала пространства като Епископската базилика на Филипопол и Концертна зала АМТИИ. Както винаги клубната сцена ще бъде Bee Bop Cafe.

Гретчен Парлато, снимка: Майк Куейн.

Централният фокус на пролетното издание на Plovdiv Jazz Fest е да среща и свързва музикантите, да отличи и приобщи българската джаз музика към световната джаз сцена. Благодарение на фестивала ще имаме възможност да видим в един общ проект Майк и Лени Стърн, заедно с Петър Славов, Стоян Янкулов-Стунджи и Владимир Кърпаров. Давид Линкс ще свири с „Акустична версия“ заедно с Петър Славов, който пък ще има свое специално участие заедно с Христо Йоцов и Мирослав Турийски. Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти ще можем да чуем във втория ден на фестивала, а той ще започне и ще завърши с концерти на български музиканти от Академичен джаз бенд и Октет Пловдив.

Достъпът до концертите в Епископската базилика на Филипопол и залата в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ е безплатен, но с предварително резервирани билети. Хора без билети ще се допускат единствено при наличие на свободни места. Билетите ще бъдат пуснати съвсем скоро.

Последният ден на фестивала бе избран от организаторите за деня, в който да отпразнуваме джаза в целия град. Plovdiv Jazz Day e инициатива на фестивала, която включва поканата на 25 март в ресторанти, клубове, кафенета, хотели, магазини, молове, таксиметрови служби, градски транспорт, фризьорски и козметични салони и пр. да се слуша единствено джаз. В същото време подвижна платформа с брас бенда на тромбониста Вили Стоянов буквално ще дефилира по централните улици на Пловдив в стила на нюорлеанските шествия.

Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition е организиран от Blue M.

Визуалната идентичност на Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition е дело на Punkt Studio.

Фестивалът се реализира по проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд „Култура“.

С подкрепата и партньорството на Национален фонд „Култура“, Община Пловдив, Българска банка за развитие, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, Bee Bop Café, Епископската базилика на Филипопол и Vintage Sound Factory.