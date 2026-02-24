Ръсел Бранд пледира невинен по обвинения за сексуални престъпления

Британският актьор и комик Ръсел Бранд пледира невинен по две допълнителни обвинения за сексуални престъпления, включително изнасилване, предадоха Ройтерс и Пи Ей мидия/ДПА, цитирани от БТА.

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г. Миналата година той беше обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства срещу четири жени в периода между 1999 и 2005 г.

Миналия май Бранд пледира невинен по тези пет обвинения. Той трябва да се яви през юни пред Кралския съд на Съдърк, където днес беше изслушването по новите обвинения.

Следващия месец ще има изслушване, за да се реши дали те трябва да бъдат добавени към делото.

Днес в съда 50-годишният Ръсел Бранд пледира невинен по едно обвинение в изнасилване и едно в сексуално посегателство, които според твърденията са се случили през 2009 г. в Лондон.

В началото на века Бранд беше едно от най-разпознаваемите лица на малкия екран във Великобритания, известен със своя екстравагантен стил и външен вид. Актьорът и комик работеше за Би Би Си и участваше в редица филми, преди да се ожени за Кейти Пери през 2010 г. Двамата се разведоха 14 месеца по-късно, припомня Ройтерс.

През последните няколко години Ръсел Бранд изчезна от мейнстрийм културата и се появяваше предимно в своя интернет канал, където изразяваше мнението си за политиката в САЩ и свободата на словото.