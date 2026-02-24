Българският вот може да изстреля нашата Ел Ма на финала в Санремо

В първата вечер от фестивала сцената събира две поколения, изиграли Сандокан



Светлините на театър „Аристон" в Санремо отново озаряват сцената му заради един от най-популярните песенни фестивали в Европа от 24 дo 28 февруари. За нас, българите, това издание е историческо. За първи път в 76-годишната история на фестивала на тази сцена ще се изяви българка - Елмира Маринова, позната като Ел Ма. Сега е моментът всички, които могат, да подкрепят с гласа си нейното трио Blind, El Ma и Soniko.

Творчески директор и водещ на фестивала е Карло Конти, а до него през петте вечери ще застане световната звезда Лаура Паузини. Първата вечер обаче е със специален заряд, тъй като ководещ ще бъде турският актьор Джан Яман.

Турският актьор Джан Яман в ролята на Сандокан в едноименния тв сериал

Има обаче и изненада - на сцената ще се срещнат двама „Сандокан"-овци. На нея ще се качи и легендарният Кабир Беди, незабравимият Сандокан от 70-те години. Самият той загатна мистериозно в инстаграм: „На тайна мисия сме, в таен град, за тайно събитие... Where am I?", а после подхвърли, че са се преместили от Франция в Италия, близо до границата. Отговорът беше ясен за всички, че става въпрос за Санремо. Така в първата вечер от фестивала сцената събира две поколения на една и съща легенда.

Яман на пресконференция преди откриването на фестивала. КАДЪР: РАИНЮЗ

Джан Яман внесе настроение още на пресконференцията преди старта на музикалното събитие. „Няма никакъв случай в Турция, просто рутинна проверка", отсече той с усмивка по повод неотдавнашните спекулации в медиите около арестуването, а после освобождаването му в Истанбул за притежание на наркотици. После добави с чар: „Сингъл съм". Залата избухна в смях. А когато го попитаха дали ще пее, той бе категоричен: „Не пея. Бих го направил, ако някога трябва да изиграя певец ". Призна, че обича тъжните песни „които те карат да страдаш", че познава известния изпълнител Клаудио Бальони и че ако бил певец, щял да бъде Лаура Паузини, която харесвал. Знаел песните й дори на английски и испански, само че, както сам се пошегува, „не ги пея".

Най-важното за българите обаче е участието в категория „Нови предложения" на триото Blind, El Ma и Soniko.

Триото на българката ще пее в "Нови предложения" на фестивала.

В центъра на този проект стои нашата Елмира Маринова, 19-годишната певица, която впечатли публиката на XФактор 2024 в Италия. Заедно с рапъра Блайнд (Франко Ружан, живее в Умбрия, но е от румънски произход) и продуцента Сонико (Николо Червелин) тя представя песента „Nei miei DM". Това е модерен разказ за любовта и отношенията в ерата на личните съобщения и социалните мрежи.

Сонико е електронният пулс на групата, израснал между синтезатори, поп хармонии и сцените на Summer Tourна Radio 105. Блайнд е разказвачът -минал е през X Фактор 2020, автор е на албума „Cuore nero" (черно сърце). Елмира пък е емоцията на триото. Нейният глас преминава от шепот до експлозия, от нежност до вътрешен вик. С други думи, става въпрос за три различни свята, слети в един звук. Проектът им се ражда през 2025 г.

Общо 34 изпълнители участват във фестивала-30 в секцията „Шампиони" и 4 в „Нови предложения". Победителят при шампионите ще получи правото (освен ако не се откаже) да представи Италия на Eurovision Song Contest 2026 във Виена през май.

Системата на гласуване е сложна и балансирана. При новите предложения изпълненията се оценяват от журито на пресата, телевизията и уеб медиите (33%), жури от радиостанции (33%) и публиката чрез телевот (34%). Именно тук е силата на българските зрители - вотът им може да наклони везните! Във втората вечер четиримата млади певци ще се изправят в директни дуели, а двамата най-гласувани ще стигнат до финал.

Що се отнася до фаворитите при шампионите, букмейкърите сочат Серена Бранкале като фаворит за победата с коефициент 3,50. Ермал Мета е сочен за носител на наградата на критиката и за най-добър текст. Бранкале ще изпълни интимната балада „Qui con me", (Тук с мен), посветена на покойната й майка-песен с емоционален заряд, който вече разтърси медиите. Сред участниците в тази категория са още Ариза, Елетра Ламборгини, Пати Право, Федец и Мазини, Франческо Ренга, Леванте, Раф, Сал да Винчи и др.

Специални гости на фестивала ще бъдат Андреа Бочели, Ерос Рамацоти, Алиша Кийс, групата „Пух", топмоделът с руски произход Ирина Шейк.