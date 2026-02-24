ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български роман е сред номинираните за тазгодишния „Международен Букър"

4228
Това е едва вторият български роман, достигнал до номинация за „Букър" Снимка: Фейсбук/ Sofia Literary Agency

Български роман попадна сред номинираните за тазгодишната награда „Международен Букър" – най-престижното отличие за преводна художествена книга, публикувана на английски език през изминалата година.

Сред 13-те произведения в дългия списък е английското издание на „Остайница" от Рене Карабаш, публикувано под заглавието „She Who Remains" в превод на Изидора Ейнджъл.

След успеха на „Времеубежище" от Георги Господинов, преведена от Анджела Родел и отличена с наградата през 2023 г., това е едва вторият български роман, достигнал до номинация за „Букър".

