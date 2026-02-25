Георги Любенов на 50 без комплекси за годините

Усмихнат, открит и винаги добре подготвен - така вече 15 сезона Георги Любенов води сутрешния блок на БНТ през уикенда. Тази година е малко по-различна за него в личен план, защото празнува 50-годишен юбилей. “Подхождам със съмнения към тази годишнина - наистина ли ставам на толкова и кога минаха? Но без да имам комплекси за възрастта”, казва журналистът. Той много повече обича имения си ден, но днес ще събере близки, приятни на сърцето му хора, въпреки че е средата на работната седмица.

А само след четири дни ще е водещ и на кулминацията по избор на българската песен за “Евровизия” заедно с Боряна Граматикова. Тогава - на живо по БНТ 1 от 21 ч в събота, Дара ще представи трите парчета, написани специално за конкурса, а зрители и жури ще решат с коя да се яви на сцената във Виена.

Желаем му здраве и сбъднати мечти! Честито!