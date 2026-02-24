Рене Карабаш след номинацията за “Букър”: Още ми е трудно да го осъзная!

Българката Рене Карабаш е сред номинираните за най-престижната международна литературна награда “Букър”. Романът ѝ “Остайница” е единственото произведение от Балканите, включено в дългия списък на отличията. Той включва 13 заглавия. Българката е сред тримата дебютиращи писатели в тазгодишния дълъг списък, избран измежду 128 романа. Преводачката на “Остайница” Изидора Анжел също е номинирана за наградата. Тя е българска мемоаристка, преводачка и есеистка, която живее в САЩ.

“Не мога да ви опиша как се чувствам и колко отдавна не съм плакала от щастие… Още ми е трудно да го асимилирам и да осъзная какво се случва, но това е огромно (най-голямото до момента) признание за моята работа като писател и работата на преводачката ми Изидора Анжел, с която имам радостта да споделя тази номинация”, написа Карабаш в емоционален пост във фейсбук. И добави: “Тази номинация не е само лична, тя е номинация и за българската литература, една нарастваща лавина, зад която стоят писатели, преводачи, редактори, издатели, агенти, хора, които преговарят, които пишат писма и проекти, изпускат самолети, оставят близките си вкъщи, разболяват се само за да проправят нови пътища за книгите ни”.

Истинското име на писателката е Ирена Иванова. Тя е родена през 1989 г. и се изявява още като поет, сценарист и драматург. Беше сред сценаристите на сериала “Те, вълните”. Освен книги и филми създава и творческа академия. “Остайница” е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в южноамериканската страна. Съвсем наскоро поп звездата Дуа Липа включи творбата на Карабаш в списъка с 25-те книги, които задължително трябва да бъдат прочетени през тази година.

“Новината ме завари в една гора в Пампорово. Между бялото на снега и зеленото на дърветата, заобиколена от любими хора, с които тази вечер ще празнуваме живота, който винаги е готов да ни изненада и да ни напомни, че няма невъзможни неща. Има само такива, които просто още не са се случили”, написа още Карабаш.

Краткият списък на “Букър” ще бъде обявен на 31 март, а победителят ще стане ясен на 19 май. За втори път български роман стига до престижните отличия. “Времеубежище” на Георги Господинов в превод на Анжела Родел спечели “Букър” през 2023 г.

