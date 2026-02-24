ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България без Везенков в европейските квалификации

Иво Димчев дарява парите от първата си победа в "Като две капки вода" за отделението за ХИВ позитивни

Иво Димчев ще дари парите от първата си победа в предаването "Като две капки вода" за отделението за ХИВ позитивни в София. Това обяви изпълнителят ден, след като за първи път грабна победата в предаването за имитации, след като влезе в образа на Едит Пиаф.

"Много съм щастлив, че с тези 1000 евро, които спечелих снощи в "Две капки вода" отделението за Хив позитивни пациенти в София ще може да купи нова пейка за чакалнята и достатъчно много диспенсери за вода!", написа той във Фейсбук.

