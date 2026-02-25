Старозагорската опера започва новата творческа 2026 г. с "Луд гидия"

На 6 март 2026 г. от 19.00 часа на сцената на Държавна опера - Стара Загора ще се състои премиерата на операта „Луд гидия" от Парашкев Хаджиев. Това е третата премиерна постановка на операта „Луд гидия" на сцената на Старозагорска опера /1960 и 2000 г./ и първа тук – за режисьора Александър Мутафчийски, съобщават от операта.

Диригент е Маестро Владимир Бошнаков, хореограф – Петя Вънева, хормайстори Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор Анна Иванова. Сценографията е на Иван Токаджиев, мултимедия Анна-Мария Токаджиева.

Режисьорът Александър Мутафчийски и диригентът на „Луд гидия" Владимир Бошнаков разказват за процеса на създаване на спектакъла.

"В тази опера е кодиран генът на българина, в нея е моралът на Възраждането, защото за мен действието се развива в този исторически отрязък. Посланието е за Изкуството, което събужда хората за действие. И още – за тази етническа толерантност, с която българите сме известни.

Радостен съм, че работя с толкова млади и толкова пеещи артисти, интуитивни към това, което се подава от режисьора и диригента. Те влагат много труд и много душа в този спектакъл, за да може той да стигне до публиката по най-добрия и най-чистия начин" – казва режисьорът Александър Мутафчийски.

"Ако мога с едно изречение да определя посланието на операта „Луд гидия" то е: Изкуството прави човека свободен. Именно това прави главният герой Илия – показва на хората начина да мислят свободно. В операта има ясни лайт теми: за любовта /Илия и Зорница/, ориенталска /Осман бей/ и др. За мен тази музикална драматургия на Парашкев Хаджиев е много интересна.

Да, етническата толерантност я има и в музиката на „Луд гидия" – откровено ориенталски танц /Кадията и двама пазванти/ и танцът на ансамбъл „Загоре"в една линия...Винаги се стремя да популяризирам творчеството на българските композитори – и като диригент, и като директор сега на операта. Поставял съм и други две опери на Парашкев Хаджиев. Сега е много интересно, защото „Луд гидия" е опера от „детството" на един композитор, когото познавам първо от творчеството му от зрелостта", разказва Владимир Бошнаков, диригент на „Луд гидия" и директор на Държавна опера -Стара Загора.

В постановката участва и общинският фолклорен ансамбъл „Загоре", дори хореографията в нея е колективно дело на артисти от ансамбъла. „Да, драматургичният характер на „Луд гидия" е свързан с българския фолклор. Нашите танци максимално се доближават до българския фолклор в автентичния му вид. Танците са от Тракия и от Северна България, защото действието се развива в едно добруджанско село. Музиката беше предизвикателство за нас, въпреки че класическите инструменти не са ни чужди, но ние се справихме и ще зарадваме публиката" – казва хореографът на „Загоре" Мартин Петков.

В премиерния спектакъл на 6 март в ролята на чорбаджията Радан е Ивайло Джуров, Радница, негова жена - Тереза Бракалова, Зорница, дъщеря на Радан - Таня Лазарова, Илия (Луд гидия), ратай; любим на Зорница - Николай Моцов, и други. Участват още оркестър, хор на Държавна опера - Стара Загора и общинскияг фолклорен ансамбъл "Загоре".

Старозагорската опера е първият театър извън столицата, представил „Луд гидия". Премиерата е около година след софийската, на 8 декември 1960 г. В Стара Загора над постановката работят главният диригент Любен Пинтев, режисьорът Георги Петров, художник Петър Русков, хормайстор Иван Димов и гост-хореографът от София Иван Тодоров.

Постановката се играе два поредни сезона съответно с 33 и 11 представления. На 8 април 1962 г. било 40-тото представяне на „Луд гидия" от старозагорци. Особен, тържествен спектакъл, в присъствие на самия композитор и множество официални гости. Илия е сред коронните роли на Миньо Минев. Янка Вазова е Зорница - вече е позната и като Калина от междувременно появилата се комична опера на същия автор „Имало едно време". Причината за тържеството обаче не е в четиридесетото представяне на „Луд гидия". Поводът е 3000-ния спектакъл в летописа на Старозагорската опера.

Помощник-режисьорът Никола Драганов, участвал преди като хорист още от 1926/1927 г., си е водил записки за всяка премиера, за всяко представление, за гастролите. Той е обявил 3000-ния спектакъл, като е подготвил кратко слово за Радио Стара Загора и съобщение за местния вестник, негова е идеята за тържественото му отбелязване.

Старозагорското решение на „Луд гидия" е представено и в София на Третия национален преглед на оперните театри, на 30 юни 1962 г. Втората постановка на „Луд гидия" фигурира в афиша на театъра също 2 сезона, но броят представления е в пъти по-малък, припомвнят от операта.