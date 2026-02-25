Градската галерия във Варна представя колекции европейска живопис от 15-и и 16-и век

Градската художествена галерия - Варна представя изложбата „Човешко и божествено в изкуството на XVII и XVIII век, колекции европейска живопис.

Този мащабен проект се представя за първи път в обща експозиция с две значими колекции, които показват пред публиката портрети, пейзажи, жанрови сцени, библейски сюжети и алегории от периода.

XVII и XVIII век са епоха на дълбоки политически, религиозни и културни трансформации, време на формиране на новата карта на Европа и на началата на научното мислене. Именно в този динамичен контекст изкуството поучава, убеждава, възпитава и изгражда образи на власт, вяра и обществен ред. В диалога между човешкия образ и божествения смисъл се изгражда визуалният език на изкуството от този период.

Специален акцент в изложбата са портретите на делегати на Вестфалската мирна конференция (1648), редки свидетелства за раждането на модерната дипломация и политическия образ.

Проектът не предлага готови отговори, а отваря пространство за гледане и разговор. Във Варна, град на движение, обмен и културни пресичания, тези картини ни приканват да се замислим как хората са разбирали себе си, вярата и обществото тогава и как тези въпроси продължават да звучат и днес.

Официалните портрети на делегатите, подписали Вестфалския мирен договор през 1648 г., са едно от най-ценните притежания на Варненската галерия.

Те са били собственост на фамилия Станчови, бидейки

наследство на графиня Анна дьо Грьоно Станчов (1861 - 1955), придворна дама на Клементина Орлеанска и съпруга на българския дипломат Димитър Станчов. Документирано е, че са притежавани от лагородническия род след 1650 г. и са донесени в България като зестра на Анна Дьо Грьоно за сватбата й с Димитър Станчов през 1889 г. Те са украсявали дома на семейство Станчови във Варна, превърнат в щаб-квартира на съветските войски в годините около Втората световна война.

Портретите, които са били силно увредени, са предадени на художника Янко Маринов - творчески секретар на групата на варненските художници към СБХ и пръв директор на Варненската галерия. Той ги изпраща за реставрация в Националната художествена галерия и по-късно те стават неизменна част от постоянната експозиция на художествения музей в града. Портретите са идентифицирани от проф. Иван Маразов като дело на фламандския художник Анселм ван Хуле (1601–1674).

Колекцията, предоставена от Галерия „УниАрт" (НБУ) за тази изложба, включва 48 оригинални произведения от западноевропейска живопис.

Художествената сбирка е дело на д-р Божидар Данев

(1939–2018) и е изграждана повече от две десетилетия. По-голямата част от нея е дарена на Нов български университет при откриване на университетската галерия през 2012 г.

Откриването на изложбата е на 26 февруари от 18 ч. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев" - Варна и ще може да бъде посетена до 22 март.