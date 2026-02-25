Три германски продукции в афиша на "София Филм Фест на брега" в Бургас

Фестивалът ще събере киноманите от 19 до 27 март, входът ще е свободен

Най-новите творби на утвърдените германски режисьори Фатих Акин и Кристиан Пецолд, както и вторият пълнометражен филм на берлинчанката Маша Шилински, ще бъдат представени премиерно в Бургас в рамките на 24-тото издание на "София Филм Фест на брега".

"Остров Амрум" - последният филм на Фатих Акин, чиято световна премиера беше в Кан, е вдъхновен от спомените на съсценариста му Харк Бом (актьор, режисьор и писател, дългогодишен сътрудник на Райнер Вернер Фасбиндер), който прекарва детството си в малко селце на остров Амрум в Северно море.

Действието на филма се развива през пролетта на 1945 година на остров Амрум, където, след раждането на малката му сестра, 12-годишният Нанинг търси начин да изхранва себе си, бебето и майка си, изпаднала в дълбока депресия след смъртта на нейния идол Адолф Хитлер.

В главните роли са Яспер Билербек, Лаура Тонке, Лиза Хагмайстер, Даян Крюгер и др., оператор на филма е Карл Валтер Линденлауб, а музиката е на Хайнбах.

Най-новата творба на един от най-авторитетните германски режисьори Кристиан Пецолд „Отражения № 3" („Miroirs №3") имаше своята премиера в паралелната програма на Кан 2025 – „Петнайсетдневката на режисьорите", а след това бе показана на фестивали в цял свят – от Австралия и Армения, през Канада, Аржентина, Южна Корея, Тайланд, Бразилия, САЩ, Индия, до Гърция и Швеция.

Вдъхновение за заглавието на тази изпълнена с напрежение и недоизказани мисли история е композицията на Морис Равел „Отражения № 3: Лодка в океана", а действието проследява оцеляването на главната героиня Лаура, в ролята актрисата Паула Беер, добре позната от предишни филми на режисьора като „Транзит", „Ундине" и „Пожар". Лаура преживява автомобилна катастрофа и заживява в странна хармония с необичайното семейство на нейната неволна спасителка в провинцията.

В тази модерна готическа приказка на Кристиан Пецолд, посветена на лъжите, които хората си изричат и на странните начини, по които скръбта и човечността обвързват и поддържат отношенията между тях, призраците на миналото започват да прииждат.

На екрана заедно с Паула Беер си партнират Барбара Ауер, Матиас Бранд, Ено Требс, а оператор е Ханс Фром.

Вторият пълнометражен филм на германската сценаристка и режисьорка Маша Шилински – „Звукът от падането" (The Sound Of Falling) получи един от най-авторитетните призове през май 2025 – Наградата на журито в Кан и бе включен в краткия списък за международен „Оскар" като кандидатура на Германия.

Разказът е посветен на четири момичета, които прекарват младостта си в различни епохи, но в една и съща ферма в Северна Германия. Макар и разделени във времето, съдбите на момичетата се отразяват една в друга и разкриват неподозирани детайли, които са били пазени в тайна.

Дългоочакваният от бургазлии "София Филм Фест на брега" ще се проведе от 19 до 27 март 2026 в Културния дом на нефтохимика. Тазгодишното, 24-то издание, ще бъде с вход свободен.