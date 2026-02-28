Мирослава Кацарова: Културният сектор може да бъде стабилна индустрия, когато е добре управляван

В пролетното издание на Plovdiv Jazz Fest гостуващите артисти предават опит на 250-300 български музиканти

Когато се говори за Plovdiv Jazz Fest, името на Мирослава Кацарова идва естествено – като негов автор, стратегически визионер и двигател. Богослов по образование и музикант по призвание, тя съчетава артистична чувствителност с мениджърски талант. Освен утвърден джаз изпълнител с над 25 години сценичен път, Мира е и разпознаваем радиоводещ в Jazz FM. Повече от десетилетие тя изгражда фестивала като международна платформа, която дава сцена на световни артисти. Пролетното му издание се реализира по европейски проект чрез Next Generation EU по Националния план за възстановяване и устойчивост и с подкрепата на „ББР Микрофинансиране“.

_ Как се роди идеята за джаз фестивала и защо точно в града под тепетата?

- Plovdiv Jazz Fest стартира през 2015 г. като публично-частна инициатива. Със съпруга ми Танко Кацаров искахме да създадем нов тип джаз фестивал, който свързва миналото с настоящето и представя пред широка публика ярки артисти от световната сцена. За мен беше важно да покажем, че джазът не е елитарна музика, а изкуство, което може да докосне всеки. Пловдив е мястото, в което джазът е у дома си. Историята го доказва – от Милчо Левиев, през формацията „Бели, зелени и червени“, Веселин Николов, Теодосий Спасов, Йълдъз Ибрахимова, Огнян Видев – все имена, които днес са част от легендата на българския джаз.

- Тази година на сцената ще видим пъстри артисти като американката с италиански корени Гретчен Парлато, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, китарното дуо Майк и Лени Стърн. Разкажете още за програмата на феста.

- Започваме на 21 март в Bee Bop Café с младите музиканти от академичния джаз бенд на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Това са изключителни таланти с огромно бъдеще. На 22 март посрещаме Гретчен Парлато – деликатен вокалист, минималистичен на моменти, който умее да се изразява с гласа си, без да се натрапва. Същата вечер ще чуем и Тейлър Ейгсти – виртуозен пианист, двукратен носител на награда Grammy за съвременна музика. На 23 март предстои плътна среща между български музиканти и един от най-значимите европейски вокалисти – Давид Линкс. Четвъртата вечер е посветена на триото на Петър Славов – най-успешно реализиралия се в САЩ български джаз музикант в момента. Финалът е с Майк и Лени Стърн в колаборация със Стоян Янкулов-Стунджи, Влади Карпаров и отново Пепи Славов.

- До 28 февруари тече записването за млади музиканти, които искат да участват в уъркшоп със световни джаз звезди. Открехнете малко завесата зад тази инициатива.

- Още от самото начало исках фестивалът да има образователна линия. Много от гостуващите артисти са споделяли желание да се върнат като ментори. Днес вече имаме завършена концепция – между 250 и 300 български музиканти ще участват в пет уъркшопа.

Това не е стандартен майсторски клас, а реална колаборация, работа рамо до рамо със световни артисти. Например Майк Стърн е свирил с една от най-авторитетните фигури в историята на джаза - Майлс Дейвис.

- Как подбирате участниците?

- Търсим професионалисти – инструменталисти и вокалисти с отлична импровизаторска техника. Търсим онази дързост, която се изисква да застанеш пред хората и да рискуваш. Това е умение, което се вижда с просто око, особено когато става дума за млади хора, които искат да се раздадат тук и сега, и да покажат всичко, което могат.

- Пътят към устойчивия продукт, който има добра финансова възвращаемост, обаче е нелек. С какви предизвикателства се е сблъсквал фестивалът през годините?

- Един от създателите на Montreux Jazz Festival казва, че са нужни поне 15 години, за да стане един джаз фестивал устойчив. В началото всичко вървеше леко – подкрепа от Община Пловдив, спонсори и партньори, които искаха да се идентифицират с естетиката на джаза. И точно когато се виждаше светлина, дойде пандемията. Covid-19 беше катастрофа за сценичните изкуства. Към това се добави и политическата нестабилност. През 2021 г. започнахме финансово от нулата. Въпреки това през годините не направихме нито един компромис със съдържанието на фестивала. Програмата на Plovdiv Jazz Fest е с високо художествено съдържание, без да е дотам претенциозно обаче, че да дистанцира хората.

- Какъв е профилът на публиката?

- Много разнообразен. Това е доказателство, че джазът не е непристъпна, херметично затворена система. Той може да бъде преживян от различни поколения и среди.

- Културните проекти рядко търсят финансиране от банкови институции. Как стигнахте до партньорството с „ББР Микрофинансиране”?

- Идеята беше на съпруга ми. Наложи се да осигурим мостово финансиране за проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Бяхме впечатлени от професионализма на екипа в Българската банка за развитие. Нямахме никакво време и това, че „ББР Микрофинансиране” откликна, беше изключително важно за нас. Вярвам, че културният сектор, когато е добре управляван, може да бъде стабилна индустрия. За щастие до мен има човек, който се грижи за финансовото здраве на организацията.

- Каква е ролята на съпруга ви Танко Кацаров?

- Двамата с него сме ядрото на фестивала. Танко има икономическата експертиза – бюджетиране, модели на финансиране, стратегическо развитие. Неговият принос при създаването на културната организация Blue M беше ключов. Комбинацията между нас е много добра, не само в екзистенциален план, смея да твърдя, но и съвсем професионално.

- Завършили сте богословие. Кога осъзнахте, че музиката ще бъде вашето призвание?

- Още в гимназията слушах джаз и се интересувах от философия. Това бяха 80-те години – нямаше школа по джаз пеене у нас. Родителите ми, лекар и инженер, бяха категорично против да ставам певица. Аз се интересувах от екзистенциализма и кандидатствах богословие. Като студент в Софийския университет вечер пеех в клуба Frankie’s на улица „Кърниградска“. Там срещнах Румен Тосков-Рупето, Христо Йоцов и Веселин Веселинов–Еко. Те станаха моите ментори. Не бях учила джаз, но получих най-добрата школа. Постепенно джазът се превърна в мой modus vivendi. Вече близо 25 години съм част от екипа на Jazz FM, имам две радиопредавания, пея, издавам албуми и си давам сметка, че съм жадна непрекъснато да откривам новите неща, свързани с тази музика.

- Кое е по-трудно – да сте на сцената или да я създавате?

- Обичам сцената – това е неизлечима „болест“. Но все повече обичам да бъда човекът, заради когото сцената оживява. Вярвам, че в нашия труд има висш смисъл. Убедена съм, че това, което правим, може да променя културната среда в България.

Plovdiv Jazz Fest се организира по проект BG - RRP - 11.021 - 003 “Отново заедно”, финансиран от ЕС чрез Next Generation EU по Националния план за възстановяване и устойчивост.