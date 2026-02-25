Ин и Ян двойката на вълците в зоопарка в Бургас скоро може да се радва на бебета

Прелестна двойка вълци, черен мъжки и бяла женска, в зоопарка в Бургас скоро може да се радват на бебета вълчета.
Това е една от впечатляващите животински двойки, които радват посетителите на зоопарка, а между тях химията е повече от очевидна.
Така съвсем скоро в зоопарка може да има нови попълнения - бели, черни или красиво смесени малки вълчета.
Бяло и черно. 🖤🤍 Ин и ян. Противоположности, които се привличат. 🌗 Тази впечатляваща двойка вълци в Зоопарк Бургас е на...Posted by Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк on Wednesday 25 February 2026