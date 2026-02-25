Мила Иванова: „Всички сме неперфектни - и това е окей“

В подкаста „24 часа от живота“ с Толик главният редактор на MILA.bg казва на глас нещо, което всички усещаме: че живеем все по-често „на две, на три“ - през филтър. „Животът е и филтърът, и кашлицата зад него“, признава тя и обръща разговора към болезненото сравняване, към натиска да изглеждаш винаги добре и към смелостта да покажеш пукнатините си.

Именно от тази съпротива срещу фалшивата перфектност се ражда и подкастът ѝ „Неперфектните с Мила“ - пространство за хора без плакати, без пози, без лъскави биографии на автопилот. В епизода с Толик тя говори още за границите в журналистиката, за изкуствения интелект, за психотерапията като „зъболекар за душата“, за самотата, вярата и онези години, в които се е чувствала „хартиена лодка в открито море“.

Ако сте уморени от перфектни образи и готови за истински разговор - този епизод няма да ви погали, но ще ви разпознае.