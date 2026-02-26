Разпадът на отхвърления от матрицата японец в шокиращия, но хитов "Жената-конбини"

Марий Росен добавя балканска плътност към романа на Саяка Мурата

В Народния театър "Иван Вазов" се случва нещо необичайно. Салонът е препълнен, а местата се разграбват седмици по-рано заради едно заглавие, което се превърна в истинско изпитание за сетивата - "Жената-конбини" по световния бестселър на Саяка Мурата. Въпреки, че постановката предизвиква лек шок сред част от зрителите, опашките пред касите не стихват. Хората купуват билети, за да се сблъскат с нещо, което прекрачва границите на традиционния театър. Кой е този момент, който толкова силно впечатлява публиката?

Всичко се фокусира в една сцена в средата на представлението, която разцепва стерилната тишина в залата като "физиологичен шамар".

Актьорът Александър Тонев (в образа на Шираха сан) застива пред очите на зрителите и в продължение на цели десет минути стои така - неподвижен, с широко отворена уста, от която бавно се стичат лиги. Публиката е сащисана, дори възмутена от тази сурова физиология, но именно този акт на изпитание на възприятията ги държи приковани към столовете.

Режисьорът Марий Росен пояснява, че тази "лигавост" не е случаен ефект, а краен израз на отчаянието на героя. На фона на белия, чист, почти хирургичен декор, изтичането на слюнката стои като гротескно петно върху японското съвършенство. Това е визуалният превод на вътрешния разпад на един човек, изхвърлен от системата.

"Не съм го мислил като провокация, не е нарочно търсен образ Шираха сан да действа така. По-скоро е краен израз на неговите действия да си търси жена, тъжен жест е", обяснява Марий Росен.

Центърът на пиесата е парадоксалната връзка между Кейко Фурукура (Боряна Йовчева) и Шираха сан (Александър Тонев). И не, това не е любовна история.

Боряна Йовчева изгражда образа с плашеща прецизност. Нейната Кейко е "празна" - тя няма собствени желания, а само заучени реакции. За нея "нормалността" е софтуер, който тя инсталира всеки ден, обличайки униформата на магазина "Комбини", в който работи.

Александър Тонев и Боряна Йовчева Снимка: Стефан Здравески, Народен театър

Шираха сан пък е паразита - той представя антипода на социалния ред - мръсен, нагъл и мързелив, но в същото време е единственият, който назовава лицемерието на обществото. Неговото присъствие е агресивно нахлуване в подредения свят на Кейко. Въпреки всичко, тяхното съжителство е гротескно. Двамата не се докосват емоционално, а се използват като паравани. Кейко "купува" присъствието на мъж в къщата си, за да спрат хората да я питат защо е сама, а Шираха сан намира подслон, където да продължи своето социално изключване.

Марий Росен Снимка: Архив

В този техен общ свят обаче няма споделеност. Между двамата аутсайдери няма флирт, няма секс, няма сантимент. Докато Шираха паразитира на гърба на Кейко, тя води повествованието с безстрастния глас на човек, за когото течащата слюнка на партньора й е просто поредният факт от обкръжаващата среда - не по-различен от срока на годност на стоките по рафтовете в магазина, в който работи.

Живият говор пробива тази стерилност само в ключови моменти с думата: "Заповядайте" - паролата за японското обслужване, която е едновременно любезна покана и непробиваема стена пред душата.

За режисьора Марий Росен спектакълът е изследване на територията на човешкото отчуждение. Идеята за представлението идва от актрисата Боряна Йовчева, която предлага романа на Саяка Мурата на Марий и впоследствие изгражда с прецизност образа на Кейко.

За да разберем напълно "Жената-конбини", трябва да погледнем към японското общество, където концепцията за "нака" (вътрешно) и "сото" (външно) е фундамент. Саяка Мурата, която сама е работила в конбини в продължение на 18 години, описва свят, в който натискът за конформизъм е задушаващ. В Япония денонощните магазини не са просто места за пазаруване - те са храмове на предвидимостта. Всичко там е кодифицирано: от поздрава "Заповядайте" до ъгъла, под който се поставя стоката. Тази японска обсесия по реда е пренесена чрез минималистичния декор. Кейко не просто работи в магазина - тя се "преражда" в него. За нея хаосът на човешките емоции е опасен, докато стерилността на конбинито е лечебна. В японската култура жената след 30-те, която не е омъжена и няма кариера, често бива разглеждана като "повредена". Кейко е на 36 години. Тя съзнава, че е дефектна част в социалния механизъм. Нейният "договор" с Шираха сан е директна препратка към японската практика на формалните отношения, целящи единствено запазване на "лице" пред роднините и обществото.

Образът на Шираха сан (Александър Тонев)пък е въплъщение на модерния японски аутсайдер. Той е вариация на хикикомори - хора, които се изолират от обществото, защото не могат или не искат да отговорят на високите му изисквания.

В Япония да проявиш физиологична нечистоплътност (лигите) е върховна форма на социално неприличие. В спектакъла на Марий Росен това е визуален превод на вътрешния разпад на човек, който е изхвърлен от системата, но все още се опитва да "паразитира" върху нея.

И докато оригиналният роман на Мурата носи типичната японска сдържаност и ирония, постановката в Народния театър добавя балканска експресивност и плътност. Сблъсъкът между японската форма (хирургично бялото, тишината) и човешката физиология (лигата, отчаянието) създава уникален хибрид.

"Жената-конбини" не се заиграва с евтини секссцени или празна голота. Тя използва гротеската, за да ни попита: Доколко сме готови да се откажем от човешката си природа, за да се впишем в матрицата?