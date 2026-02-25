Нели Неделчева оглавява временно Национален фонд "Култура"

Нели Неделчева е назначена за временен изпълнителен директор на Национален фонд „Култура", съобщиха от Министерството на културата.

"Г-жа Неделчева има дългогодишен административен и управленски опит в сферата на културата и публичната администрация. Професионалната ѝ биография включва управление и координация на културни програми и проекти, както и участие в процеси, свързани с финансово администриране и контрол на публични средства. Тя притежава опит в институционалната организация и развитието на политики в областта на културата. Нели Неделчева е дългогодишен служител на Министерството на културата, а в миналото е била част и от управителния съвет на НФК", пишат от министерството.

Като временен директор на Фонда Неделчева ще има три основни приоритета - поправяне на допуснатите грешки при реализацията на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, организиране на нов конкурс за директор на НФК и стабилизиране на работата на Фонда, като за целта ще бъдат назначени нови служители и верификатори, които да подпомогнат реализацията на забавените проекти и секторът да получи не само обратна връзка, но и дължимите му средства.

"Ще бъдат предприети спешни действия за стартиране на забавените плащания и за ускоряване на работата по проектите, така че културният сектор да получи дължимите средства в най-кратки срокове", добавят от министерството.