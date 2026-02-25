Как мишлето Тип се научи да подрежда стаята си

Мишлето Тип капризничи като всички деца. Не иска да спи, да яде, да си подрежда стаята и много други. Но майка му е много добра и знае как да му помогне да стане отново добро и послушно мишле. В историите за мишлето Тип ще откриете ситуации, познати на деца и родители, помощ в осъзнаване на чувствата на децата и справяне с конфликтите, които възникват, както и полезни примери.

До края на годината предстоят нови книги от поредицата. А до 10.03.2026 г. изданията с твърди корици на „Мишлето Тип" са част от промоцията на издателство „Миранда" за книги от 2,00 € до 6,00 €. Повече можете да научите на сайта на издателството – www.miranda.bg.