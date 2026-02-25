Колко сложен е “мозъкът” на робота

По света има милиони роботи, които всеки ден вършат най-различна работа за нас, хората. От деликатните октоботи до роботите с изкуствен интелект в Космоса, те са представени в “Първа книга за роботите” (изд. “Фют”).

Какво бихте направили, ако имате робот екзаскелет? Какво е робот „Айсфин", крабстер, робоакула? Надникнете под капачетата, плъзнете подвижните елементи и разгледайте лабораторията на изследователите и “мозъка” на робота, запознайте се с удивителните изобретения и вижте как би могло да изглежда бъдещето.

