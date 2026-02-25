Уволняват ръководството на "Берлинале" заради антиизраелска реч на фестивала

Германските власти обявиха, че ще призоват ръководителите на компанията, организатор на „Берлинале", на среща в четвъртък, след като церемонията по закриването на фестивала на 21 февруари бе белязана от реч на сирийско-палестински режисьор, който обвини Германия в „съучастие" в „геноцид" срещу палестинците чрез подкрепата си за Израел, съобщава АФП.

Според вестник „Билд", позовавайки се на източници, близки до компанията организатор KBB, се очаква директорът на фестивала Триша Тътъл да бъде освободена от поста си по време на срещата, допълва АФП, цитирана от БТА.

Организаторът на фестивала е KBB (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH) – федерална компания за културни събития, която организира и управлява големи германски културни институции и прояви в Берлин, включително Международния филмов фестивал „Берлинале". Артистичното ръководство на фестивала (напр. директорът и селекционните комисии) действа в рамките на KBB, но самата компания отговаря за управлението и финансирането като федерално притежавана културна организация.

АФП се свърза с германското Министерство на културата в сряда, откъдето потвърдиха, че „извънредно заседание на надзорния съвет на KBB" ще се проведе „по инициатива на министър Волфрам Ваймер", който председателства съвета. Ваймер е настоящият германски министър на културата и медиите.

Министерството отказа да „коментира допълнително други спекулации".

На въпрос от АФП за евентуално уволнение KBB отхвърли информацията като „невярна", без да предоставя подробности. 56-годишната Триша Тътъл преживя бурно второ издание начело на „Берлинале", белязано от дебати за политическите позиции на режисьори на фона на конфликта в Близкия изток.

Повече от 80 филмови професионалисти критикуваха „мълчанието" на „Берлинале" относно войната в Газа в отворено писмо, обвинявайки фестивала в цензуриране на творци, „които отхвърлят геноцида", който според тях Израел извършва в Газа. Триша Тътъл отрече тези обвинения.

Награден в събота вечер за филма си Chronicles from the Siege („Хроники от обсадата"), сирийско-палестинският режисьор Абдула Ал-Хатиб обвини германското правителство в „съучастие в геноцида, извършен в Газа от Израел". Единственият представител на правителството, присъствал на церемонията по награждаването – министърът на околната среда, климата, защитата на природата и ядрената безопасност, социалдемократът Карстен Шнайдер – впоследствие напусна залата.

Освен заради тази реч, според медийни публикации министър Ваймер е критикувал Триша Тътъл и за това, че е позирала за снимка с екипа на филма, заобиколена от няколко мъже, носещи куфии и развяващи палестинско знаме.

Министерството на културата не отговори на запитването на АФП относно причината за отсъствието на министър Волфрам Ваймер от церемонията по закриването.