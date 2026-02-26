ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Човешкият живот, нарисуван в седем нови платна на Недко Солаков

1724
Седем нови живописни платна на Недко Солаков ще бъдат показани за първи път.

Седем нови живописни платна на Недко Солаков ще бъдат показани за първи път. Изложбата му, озаглавена “Дребните”, е своевременно завръщане на забележителния художник в галерията, на която той самият е един от съоснователите - Института за съвременно изкуство в София. Откриването е днес, 26 февруари, от 18 ч и може да бъде разгледана до 3 май.

Куратор на експозицията е Яра Бубнова. “Всяка от седемте живописни вселени е малка емоционална история, близка и разбираема за всеки: много ядове, в това число и политически, малко удоволствия от изкуството и природата, успокояване, балансиране в депресията, постигане на нирвана, формулирана като изчезване. Целият обикновен човешки живот, разказан и показан в определена от автора последователност на платната”, казва Яра Бубнова.

В “Дребните” има миниатюрни силуети и текстови описания на състоянията им. Във всяко произведение има емоционален разказ и темите варират от художествени и политически до лични - депресия, нирвана и малките удоволствия от изкуството и природата. Те провокират зрителя с богата палитра нюанси - от огненочервено до бездънно черно - “пиршество за окото”, както са обичали да се изразяват някогашните историци на изкуството. Историите се фокусират върху обикновения човешки живот и са изобразени така, че всеки да може да ги разбере. 

Към “Дребните” са включени и живописни произведения - 10 рисунки, 2 цикъла от скици и две голи женски тела.

Недко Солаков е сред най-влиятелните български творци на международната сцена. Участва в изложби на престижни галерии в Ню Йорк, Лондон и Париж. През годините той представя страната ни шест пъти на Венецианското биенале и е участвал в едни от най-значимите форуми за съвременно изкуство по света.

Изложбата на Недко Солаков, озаглавена “Дребните”

