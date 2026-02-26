Човешкият живот, нарисуван в седем нови платна на Недко Солаков

Седем нови живописни платна на Недко Солаков ще бъдат показани за първи път. Изложбата му, озаглавена “Дребните”, е своевременно завръщане на забележителния художник в галерията, на която той самият е един от съоснователите - Института за съвременно изкуство в София. Откриването е днес, 26 февруари, от 18 ч и може да бъде разгледана до 3 май.

Куратор на експозицията е Яра Бубнова. “Всяка от седемте живописни вселени е малка емоционална история, близка и разбираема за всеки: много ядове, в това число и политически, малко удоволствия от изкуството и природата, успокояване, балансиране в депресията, постигане на нирвана, формулирана като изчезване. Целият обикновен човешки живот, разказан и показан в определена от автора последователност на платната”, казва Яра Бубнова.

В “Дребните” има миниатюрни силуети и текстови описания на състоянията им. Във всяко произведение има емоционален разказ и темите варират от художествени и политически до лични - депресия, нирвана и малките удоволствия от изкуството и природата. Те провокират зрителя с богата палитра нюанси - от огненочервено до бездънно черно - “пиршество за окото”, както са обичали да се изразяват някогашните историци на изкуството. Историите се фокусират върху обикновения човешки живот и са изобразени така, че всеки да може да ги разбере. Изложбата на Недко Солаков, озаглавена “Дребните”

Към “Дребните” са включени и живописни произведения - 10 рисунки, 2 цикъла от скици и две голи женски тела.

Недко Солаков е сред най-влиятелните български творци на международната сцена. Участва в изложби на престижни галерии в Ню Йорк, Лондон и Париж. През годините той представя страната ни шест пъти на Венецианското биенале и е участвал в едни от най-значимите форуми за съвременно изкуство по света.

