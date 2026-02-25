ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двореца показва Елена Карамихайлова 150 г. след рождението ѝ

Автопортрет, 1916 г, на Елена Карамихайлова Снимка: Национална галерия

“И продължавах да рисувам сама” се казва новата експозиция, подредена в Двореца на Националната галерия.

Изложбата е посветена на 150 години от рождението на художничката Елена Карамихайлова. Включва основно произведения от колекциите на държавни галерии.

Елена Карамихайлова е сред първите академично школувани жени художници в България. Тя специализира във Виена и Мюнхен, където попада под влиянието на импресионизма. Нейните картини се отличават с освобождаване от академичната строгост и насочване към по-лека и светла живописна изразност. “От дистанцията на времето мястото ѝ в българската пластична култура се откроява още по-категорично”, казват организаторите. Куратор на изложбата е Марияна Аврамова.

Откриването е днес, 26 февруари, и може да бъде разгледана до 31 май. 

Картина на Елена Карамихайлова "Пред бала", 1919 г. Снимка: Национална галерия
Автопортрет, 1916 г, на Елена Карамихайлова Снимка: Национална галерия
