Двореца показва Елена Карамихайлова 150 г. след рождението ѝ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“И продължавах да рисувам сама” се казва новата експозиция, подредена в Двореца на Националната галерия.

Изложбата е посветена на 150 години от рождението на художничката Елена Карамихайлова. Включва основно произведения от колекциите на държавни галерии.

Елена Карамихайлова е сред първите академично школувани жени художници в България. Тя специализира във Виена и Мюнхен, където попада под влиянието на импресионизма. Нейните картини се отличават с освобождаване от академичната строгост и насочване към по-лека и светла живописна изразност. “От дистанцията на времето мястото ѝ в българската пластична култура се откроява още по-категорично”, казват организаторите. Куратор на изложбата е Марияна Аврамова.