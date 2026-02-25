Кайл - най-голямото дете на Клинт Истууд, свири у нас музика от филмите на баща си

Кайл - най-голямото от осемте деца на кинолегендата Клинт Истууд, идва за първи път в България.

Басист, актьор и композитор на филмова музика, той ще гостува на пролетното издание на SoFest и ще представи програмата си Eastwood by Eastwood (“Истууд по Истууд”). Тя е своеобразен почит на един син към баща му и включва филмови партитури, композирани, аранжирани и изпълнени с неговия квинтет.

Кайл е роден на 19 май 1968 г. в семейството на Клинт Истууд и първата му съпруга Маргарет Невил Джонсън. От ранна възраст той е запленен от музиката, а покрай известния си баща често може да влиза в бекстейджа на джаз концертите, които посещава. В гимназията започва да свири на бас китара - първоначално само по слух. След това започва с участията си по клубове в Лос Анджелис и в Ню Йорк. Той пуска първия си албум през 1998 г., а през цялото време, по негови думи, баща му го подкрепя.

Кайл работи по музиката на девет от филмите на Клинт Истууд, сред които са “Реката на тайните”, “Момиче за милиони”, “Писма от Иво Джима” и “Гран Торино”. Появява се в малки роли в култови ленти като “Мостовете на Медисън” и “Новакът”.

Концертът ще е на 8 май от 20 ч в столичния клуб Joy Station.

