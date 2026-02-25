На тазгодишните Best Brand Awards: “България Днес” е №1 сред медиите

“България Днес” спечели наградата в категория “Медии” и бе отличена като топмедия на страната на тазгодишните награди Best Brand Awards 2026. Отличието е признание за силното присъствие на изданието, доверието на читателите и утвърдения му авторитет на българския медиен пазар.

Бляскавата церемония, организирана от Мариана Маринова, събра популярни лица от бизнеса, културата, модата и телевизията. Сред присъстващите бяха д-р Венета Павлова, пиарът Атанас Лазаров, певецът и мениджър Влади Славов, актрисата Диляна Попова, както и популярни участници от риалити формата “Ергенът: Любов в рая” - Кристина и Виктор, и красивите Мартина и Симона от “Ергенът”. В залата се откроиха и носителки на титлата “Лейди България” и участнички от конкурса, допринесли за стилната атмосфера на вечерта. Присъстваше и вдовицата на покойния Андрей Баташов - Боряна Баташова, и балканският шампион по културизъм Емануел Июджи.

Освен “България Днес” отличия получиха Фондация “Искам бебе” в категория “Благотворителност”, Сатиричен театър “Алеко Константинов” в “Култура” - наградата бе приета от директора Калин Сърменов, и ПФК “Левски” (София) в “Спорт”, която взе изпълнителният директор на отбора Даниел Боримиров. Памбос Агапиу и неговият танцов състав превърнаха сцената в истинско латиношоу и грабнаха статуетка в категория “Изкуство”.

Церемонията доказа, че зад силните брандове стоят постоянство, талант и отдаденост, а вечерта остави трайни впечатления със стил, блясък и вдъхновение за всички присъстващи.