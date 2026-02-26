Двама Сандокановци си стиснаха ръцете в Санремо

Наследникът Джан Яман целуна ръката на Кабир Беди при емоционалната им поява на фестивала

Още в първата вечер от фестивала в Санремо на сцената на театър “Аристон” се случи нещо, което спокойно може да бъде описано като среща на два малайски тигри под прожекторите на италианския “храм” на попмузиката. На фона на любимата на милиони зрители мелодия от култовия филм за Сандокан, създадена преди половин век от италианското музикално дуо Oliver Onions (братята Маурицио и Гуидо де Анджелис), се появи индийският актьор Кабир Беди.

Точно 50 години след като сериалът на Серджо Солима по романите на Емилио Салгари превърна Сандокан в телевизионна легенда, Беди стисна ръка на “наследника си” Джан Яман. Така сякаш стана и символично предаване на щафетата между две поколения. Турската звезда, която върна героя на малкия екран в съвременен римейк, беше и ководещ на фестивала заедно с Карло Конти и Лаура Паузини.

Двама Сандокановци на една сцена - моментът беше от онези, които карат публиката да затаи дъх, за да не изпусне нито дума, нито жест. Яман в знак на почит целуна дясната ръка на Беди и я допря до челото си, пресъздавайки почти ориенталски поклон пред краля пират. “Преди 50 г. никога не бих си представил, че ще бъда тук, за да празнувам половин век от “Сандокан”. Благодаря ви, че направихте моя Сандокан легендарен”, каза Беди с усмивка, в която се четяха едновременно гордост и изненада. Малко по-късно на екрана бяха показани култовите сцени с убийството на тигъра. Така старата телевизионна магия се изправи срещу новата динамична версия, с други думи, оживяха две епохи и един мит. Джан Яман и Кабир Беди (вляво) на фестивала. СНИМКА: RAI UNO

На сцената Кабир Беди се чувстваше като у дома си. Направи комплимент на Яман за превъплъщението му, макар с намигване да призна, че предпочита оригиналната любовна линия във филма. После добави, обръщайки се към по-младия си колега: “Ти се справи добре. Потруди се и заслужи ролята”. “Сандокан на Джан е различен”, призна още Беди. Той пристигна в Санремо със съпругата си Парвин, за да участва в изненадата на фестивала, подготвена от водещия Конти, и отлетя веднага след това. Джан Яман от своя страна влезе на сцената с увереност и лекота. Освен че сподели момента с легендарния си предшественик, той се впусна в ролята на ководещ с чувство за хумор и чар, дори подтикна Лаура Паузини да затананика “Кузу Кузу” - турския хит на Таркан.