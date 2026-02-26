“Остайница”-та е момиче в сурови планини, а от “Букър” оцениха книгата като модерна приказка

Три години след като Георги Господинов стана първият наш писател, спечелил най-престижната международна литературна награда “Букър”, сега за втори път българката Рене Карабаш е напът да повтори успеха му.

Романът ѝ “Остайница” вече се превърна в повод за гордост за страната ни, след като бе включен в дългия списък на отличията и е единственото заглавие от Балканите във важната класация.

Това вече е постоянство за българската литература на световната сцена!!! Колко велико!, написа с възторг във фейсбук писателят Радослав Бимбалов.

Творбата на Карабаш, чието истинско име е Ирена Христова Иванова, отвежда читателя при суровия Канун на Леке Дукагини. Това е древен правен и морален кодекс, който в миналото е регулирал почти всички аспекти на живота и той все още властва в изолирани местности на Балканите. В него жени стават заклети девици и се превръщат в мъже, като режат косите им и ги обличат в мъжки дрехи. Кръвните вражди между фамилиите са всекидневие,

любовта е равна на смърт,

а жената - на двадесет вола

На нищо повече.

Бекиа е момиче, което отчаяно иска да бъде син на баща си, който е искал да има момче. Докъде може да стигнеш, за да се превърнеш в син? Грях ли е да избягаш от смъртта? Грешка ли е да се отдадеш на страстта с цената на нечий друг живот? Това е история за човека отвъд пола, отвъд думите “син” и “дъщеря”, “мъж” и “жена”, за човека, събрал гнева и милостта на Господ в своите 21 грама душа. Писателката (в средата) с актрисата Койна Русева и с режисьорката Неда Морфова, с които работи по сериала “Те, вълните”. СНИМКА: БНТ

“Разказан с ненатрапчива поезия, този роман перфектно улавя хлъзгавата несигурност на болезнените спомени. “Остайница” е незабравима модерна приказка”, пише журито на “Букър” на сайта си за номинацията на книгата на Карабаш. Дългият списък представя някои от най-големите имена в световната художествена литература, както и автори, които вероятно са нови за много англоезични читатели. Освен три дебютни романа, сред които е “Остайница”, той включва шест автори и седем преводачи, номинирани за “Букър” преди това. С номинация за наградата е не само Рене Карабаш, но и Изидора Анжел, която превежда романа ѝ на английски.

“Благодарна съм на журито, че е избрало “Остайница” от прочетени близо 128 подадени преводни книги!

Изидора. Благодаря ти за начина, по който преведе книгата ми. Ти не просто я преведе, ти улови сърдечния ѝ ритъм, тишината между редовете ѝ и виковете между страниците ѝ така, че тази моя изповед се превърна и в твоя и ти я роди отново за англоезичните читатели. За мен е истинска привилегия, че именно ти си нейният английски преводач. Пожелавам ти още много номинации и награди, защото ти си страхотно талантлива и го заслужаваш”, написа писателката малко след като дойде новината за “Букър”. Тя допълни, че приема номинацията не като лично постижение, а като признание за българската литература - “една нарастваща лавина, зад която стоят писатели, преводачи, редактори, издатели, агенти, хора, които преговарят, които пишат писма и проекти, изпускат самолети, оставят близките си вкъщи, разболяват се, само за да проправят нови пътища за книгите ни”. И без значение дали ще спечели отличието, или не, за писателката

самата номинация е награда,

която ще даде на

детето у себе си

- “което винаги е измисляло истории и ги е разказвало така, сякаш наистина са се случили. И това му е достатъчно”.

“Рене Карабаш - Ирена Христова,

Поетеса, писателка, сценарист на нашия сериал “Те, вълните” по БНТ.

Днес тя е втората българска номинация след Георги Господинов за най-престижните награди за литература в света - “Букър” за романа ѝ “Остайница”. Голяма гордост е това, голяма! За нас като държава, която е официално абдикирала от ангажимента си към българската литература и култура, и творци изобщо, и за народ, който по последни статистики чете твърде малко, но същевременно пък има свой празник на буквите, който, вярвам, обича и пламенно чества… Това сме ние, парадоксални, отчаяни и светли. И има някакъв див корен у нас, който въпреки всичко -расте. И расте най-буйно, когато е най-тъмно. Обичам те, Рене, и браво!”, написа Теодора Духовникова във фейсбук.

“Крещя, подскачам и танцувам от щастие, гордост и огромна доза вяра в Ирена Иванова, която си е моята Рене, с която революции правехме, стихотворения писахме, джанки ядяхме и колко смях само. И колко дивотия само. И днес тя е номинирана за “Букър”, което е малко за този свръхталант, но пък е напълно заслужено”, поздрави писателката нейният колега Илиян Любомиров.

Ирена Иванова е родена на 8 юли 1989 г. в Ловеч. Завършва гимназията за чужди езици “Екзарх Йосиф I” в града, след това се дипломира като бакалавър по приложна лингвистика (английски и френски език) във Великотърновския университет. Стипендиант е в Западен католически университет в Анже, Франция. Магистър е по театрална режисура към Нов български университет.

Карабаш е фамилията на

майка ѝ, която винаги

е искала да носи

Казва, че се чувства много свързана с прадедите си по нейна линия.

Изявявала се е и като актриса - във филма “Безбог” играе главната роля на медицинската сестра Гана, и като драматург - пише две години сценария на сериала “Те, вълните”, след като получава покана да се включи в проекта от Койна Русева и Теодора Духовникова.

Ирена е основател на творческа академия “Заешка дупка”, която събира едни от най-големите писатели, сценаристи и драматурзи на България. Създател е на театрално ателие “Експериментика”, с което поставя дебютния си спектакъл по романа на Маргьорит Дюрас “Очи сини коси черни” в театър “Възраждане”.

Очаква се тази година на екран да излезе и филмът по романа “Остайница” с режисьор Костадин Бонев. Той е продукция на България, Албания, Италия и е подкрепен от НФЦ.

Междувременно краткият списък на “Букър” ще бъде обявен на 31 март, а победителят ще стане ясен на 19 май.