Пътуване към изворите на вярата – от древния Йерусалим и пустинната святост на Синай до монашеската тишина на Света гора Атон и Метеора, духовната твърдина на Рилския манастир до историческите корени на Плиска и духа на Мелник. Вдъхновени от тези святи места, автори от различни страни и култури обединяват изкуството си в общата изложба “Незалязваща светлина”.

Чрез акварел, фотографии и скулптури експозицията разкрива красотата и непреходната сила на православната традиция – живо свидетелство за спасителното послание на вярата. Посветена е на Исус Христос и Вечната и Незалязваща Светлина на света. Експозицията

приканва зрителя не само да види, но и да

почувства светлината,

която просветлява сърцето и остава отвъд времето.

Изложбата е разположена в новата галерия “Св. Йоан Рилски”. Инициативата е на фондация “Нашият дом е България” с идеолог и създател арх. Пламен Пламенов Мирянов.

“Човек трудно живее без светлина. В тъмнината ние сме обречени на абсолютно изчезване. Само 5 години без слънчева светлина и изчезват повечето дървесни видове, ние нямаме храна и лека-полека човекът си отива. Ако прекараме малко време без слънчева светлина, започваме да изпитваме депресия, униние, нямаме радост. Но тези, които вярваме, знаем, че тази светлина всъщност е сътворена от Бог на силите, който сътвори небесата и звездите”, каза арх. Пламен Пламенов Мирянов на откриването на изложбата. Млади хора разглеждат творбите след откриването.

“Светлината, към която всички толкова много се стремим - опитваме се да сме огрети от слънцето, което ни дава живот. Всеки ден ние живеем чрез енергията на светлината на нашето слънце. Но накрая ние не можем да разчитаме на нея, защото и тя е временна, и тя е тленна, и тя ще изчезне. Пише го в Свещеното писание. Няма да ни помогне да имаме път към вечността. Колко повече трябва да се стремим към онзи, който е в непристъпна светлина и е дал живот. Тогава разбираме, че сме в най-голямото удовлетворение. Написано е в Свещеното писание - когато Светите апостоли са на връх Тавор, те казват “добре ни е тук”. Тоест не само, че се чувстваме добре, а това е най-доброто състояние - на блаженство, на умиление да бъдем в светлината на нашия Господ, която преминава през всяка една тъкан и клетка, тя прониква в тронната зала на нашето сърце. Когато тя ни огрява, никога не може да останем същите след това. Смятам, че много хора сме били огрети от този лъч на Христовата светлина. Да, той е светлината на света, той е незалязващата светлина”, допълни арх. Мирянов.

Акварелните творби, които са част от експозицията, са на Амит Капур, Ан Ларсън, Игли Арапи, Игор Юрченко, Краси Тодоров, Миран Ким, Прафул Савант, Селма Тодорова, Сергей Лисий, Тере Лохеро, Хуан Сатурио Сантос, Фоти Клогери, Светлин Софрониев и Пламен Пламенов Мирянов. Художниците излизат извън традиционните за акварела малки размери, като някои работят с платна до 1,50 м.

За първи път са представени и акварелни творби с преге - технология за създаване на релефно изображение върху хартия чрез натиск с метално клише. Акцентът върху картините е със слово на Свещеното писание, но може да се види само под определен ъгъл, огрят от светлина.

“На тях пише: Господ е моя светлина и мое спасение. От кого да се боя?; Господ е крепост на моя живот, от когото да се плаша?. Но те се разкриват чрез светлината. Има философия в това - когато Господ ни просвети ума, тогава разбираме, че Той е единствената крепост, единственото наше упование и спасение”, каза арх. Мирянов.

В изложбата са представени и фотографии на Красимир Матаров, Добромир Райнов, Александър Костов и Пламен Пламенов Мирянов. Посетители разглеждат творбите.

“С благословението, с одобрението на Негово Светейшество патриарх Даниил тези картини и фотографии могат да бъдат използвани в учебници, книги, детски книжки. Призовавам всички художници да се включат в това дело за разцвет на акварелнато изкуство, но на православна християнска и библейска тематика”, каза арх. Мирянов.

Фондация “Нашият дом е България” вече е дарила в много училища фотокопия на тези картини, за да бъдат по-достъпни за децата. Художникът Краси Тодоров, чиито творби са изложени в експозицията, благодари на арх. Пламен Мирянов затова, че е променил усещането му за изкуството. Преди мислел, че акварелът е “една капка кръв”, сега обаче вярва, че “една капка акварелна вода прави една капка светлина”.

Убеден е, че пътят на творците трябва да бъде осветен от

тази духовна светлина

Той благодари още, че е бил предизвикан да премине границите си чрез нови формати и композиции. Разказа за физическото и творческо предизвикателство при пътуването до Света гора, където е трябвало да се пренасят и разтоварват картините. Художниците са увеличили мащаба на творбите си, което той определя като “прогресия в акварела” в световен аспект. Този нов подход се превръща в “хубава зараза” и вдъхновение, което променя тях самите. В откриването на експозицията се включи и Мъжка формация “Св. цар Борис - Михаил”.

В откриването на експозицията се включи Мъжка формация “Св. цар Борис – Михаил”. Те заедно с арх. Мирянов възпяха Божията майка, преклонението пред кръста Христов, както и трудностите, през които преминава човешката душа по пътя към Господа.

“Това е колекция на православните християни

в град Света София и тя принадлежи на всички”,

допълни арх. Пламен Мирянов. Той благодари на всички посетители на изложбата, които са част от празника на православната вяра.

“Да има още много такива изложби пожелавам, защото имаме нужда от тази култура, която е била в центъра на съживлението от IX - X век, чийто разцвет ние с умиление и с носталгия си спомняме, искаме да изживеем една хилядна част от това, което са изживели онези православни християни по времето на Свети Благоверен цар Борис Михаил, на Светите седмочисленици, на Свети благоверен цар Петър.

Това е Златният век, който ни вдъхновява. Всичко започва от една капка светлина. Той е светлината на света. Неговата светлина е повече от цялата вселена. Той е Светлината на всичко - на Земята, на Небето. Неговата светлина ни дарява живот и тя ни озари да имаме тези идеи за творчество”, вярва арх. Мирянов.