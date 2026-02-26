Наградата „Образи и текст“, учредена в памет на изкуствоведа Ружа Маринска, ще бъде връчена днес

Церемонията по връчването на наградата „Образ и текст“, учредена от Фондация „Център българо-европейски културни диалози“ в памет на доц. д-р Ружа Маринска, ще се проведе днес, 26 февруари, от 19:00 ч. в столичния хотел „Милениум“, съобщава Анжела Данева, ръководител на инициативата, цитирана от БТА.

„Наградата е учредена в памет на доц. g-р Ружа Маринска и е жест на внимание към изкуствоведски изследвания, в които българското изкуство се осмисля в европейски културен и исторически контекст. По време на церемонията ще бьде обявен отличеният научен труд и неговият автор“, казват от екипа.

Отличието е с паричен фонд от 5000 евро. Наградата е насочена към научни изследвания в областта на изкуствознанието, които разглеждат българското изкуство в широк европейски културен и исторически контекст – подход, който бележи цялата професионална дейност на Ружа Маринска. Номинационният период за първото издание на наградата е приключил на 31 декември 2025 г., като в конкурса са включени четири научни труда с висока изследователска стойност.

Сред номинираните е колективният труд „Икони от Националния църковен историко-археологически музей“, реализиран от екип на Националния църковен историко-археологически музей и Института за изследване на изкуствата при БАН. В надпреварата участва и монографията „Зографите Йоан Попрайков от гр. Елена и Йоан Попниколов от Габрово“ на д.н. Александър Куюмджиев. Сред номинираните са още изследванията „Изкуство и поръчка. Из художествената практика в България през 1930-те и началото на 1940-те години“ на д-р Мария Митева и „Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пьотър Покришкин“ на д-р Станислав Станев – и двата труда, свързани с изследователската дейност на Института за изследване на изкуствата при БАН.