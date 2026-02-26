ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Влак прегази мъж, пресичал неправилно линиите в Пл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22362834 www.24chasa.bg

Петър Кънчев ще представи втория си роман „Маската на кукера“ в София

1388
ПЕТЪР КЪНЧЕВ

Петър Кънчев ще представи втория си роман „Маската на кукера“ днес, 26 февруари, от 18:30 ч. в софийския клуб „Грамофон“, съобщиха издателите от „Сиела“. На сцената ще прозвучи и оригиналната песен към поредицата, създадена от автора Петър Кънчев и музикантите от група „Небула“, а водещ на събитието ще бъде Даниела Марчева от The Book Club Sofia, пише БТА.

Книгата е продължение на дебютния роман на писателя „Сянката на кукера“, вдъхновена от българската история и фолклор.

Според издателството романът представлява история за маските, които трупаме една върху друга толкова дълго, че сме забравили истината за самите себе си. „История за крехкото човешко сърце, податливо и на болката, и на Злото. Разказ за войни, съюзи, предателства и врагове. За честта и нечестните нишки на съдбата, които ни повличат по пътищата на историята“, така описват романа от „Сиела“.

ПЕТЪР КЪНЧЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви