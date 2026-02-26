Петър Кънчев ще представи втория си роман „Маската на кукера“ в София

Петър Кънчев ще представи втория си роман „Маската на кукера“ днес, 26 февруари, от 18:30 ч. в софийския клуб „Грамофон“, съобщиха издателите от „Сиела“. На сцената ще прозвучи и оригиналната песен към поредицата, създадена от автора Петър Кънчев и музикантите от група „Небула“, а водещ на събитието ще бъде Даниела Марчева от The Book Club Sofia, пише БТА.

Книгата е продължение на дебютния роман на писателя „Сянката на кукера“, вдъхновена от българската история и фолклор.

Според издателството романът представлява история за маските, които трупаме една върху друга толкова дълго, че сме забравили истината за самите себе си. „История за крехкото човешко сърце, податливо и на болката, и на Злото. Разказ за войни, съюзи, предателства и врагове. За честта и нечестните нишки на съдбата, които ни повличат по пътищата на историята“, така описват романа от „Сиела“.