Рене Карабаш: Докато писах "Остайница" не мислех за публиката, нито за "Букър"

"Истината е, че докато писах романа не съм мислила нито за публиката, нито за "Букър", това каза писателката Рене Карабаш в предаването "Денят започва" по БНТ.

Във вторник стана ясно, че романът й "Остайница" е сред номинираните за азгодишната награда „Международен Букър" – най-престижното отличие за преводна художествена книга, публикувана на английски език през изминалата година.

"Това, което аз направих, е да вляза в своите собствени рани и просто да пиша. Не случайно книгата ми няма главни букви и точки. Тя почти не е редактирана. Редакторът Христо Карастоянов, лека му пръст, направи редакция на две думи буквално. Когато нещо идва отгоре, то трудно може да бъде редактирано", разказа авторката.

Тя обясни, че историята в книгата засяга темите за всеки, който има семейство.

"Тя е за отношенията между тях, как ние искаме те да са добре и много често пренебрегваме себе си. Засяга патриархалния свят, как ние още живеем в България", разказа Карабаш.

Авторката описа книгата си като "мрачна приказка", но уточни, че за нея е много важно накрая светлината да излиза.

"По различен начин се чете във всяка държава, където се издава романът. Беше много важен в Полша, където забраниха абортите. Това по някакъв начин превърна тази книга в бунт. Всяка държава по различен начин си припознава книгата", каза тя.

"Новината за "Букър" ме намери в гората, аз съм в една хижа в Пампорово от няколко дни. Да получа тази новина беше върховно преживяване", обясни авторката.