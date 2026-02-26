Български графити художници рисуват в четири града в Бразилия

Българските графити художници KOTK (Красен Петков) и JahOne (Йоан Ценков), заедно с продуцента Деляна Ангелова, се отправят на арт приключение в Сао Пауло, като в рамките на един месец ще рисуват в общо 4 бразилски града.

Предвижда се българите да реализират серия от стенописи в Сао Пауло и Рио де Жанейро, оставяйки дълготраен отпечатък в публичното пространство със своите уникалните художествени стилове, представяйки България по отличителен и запомнящ се начин.

Българската група ще работи и на други ключови локации в Бразилия, популярни с ярката стрийт арт сцена, интегрирайки в своите уникални стилове популярната култура на екзотичната страна.

Пътуването включва и самостоятелна изложба на Красен Петков - KOTK в галерия Alma da Rua - едно от водещите пространства за стрийт култура и съвременно градско изкуство в Сао Пауло. Групата ще вземе участие и в творческа резиденция, организирана от Cuas Arte в градовете Куня и Парачи, където артистите ще изследват местните традиции, обичаи и визуални кодове, интегрирайки ги в своята художествена практика.

Такъв международен артистичен обмен, насочен към създаване на междукултурен диалог с Бразилия в сферата на съвременното градско изкуство, се прави за пета поредна година, казаха от фондация VISIONARY, а посолството на България в Бразилия е сред партньорите на артистичния проект.