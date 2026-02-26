Тази вечер в Париж ще бъдат раздадени кинонаградите „Сезар“

Въпреки десетте номинации за филма на Ричард Линклейтър „Новата вълна", победителите на наградите „Сезар", които ще бъдат връчени тази вечер, изглеждат особено неясни тази година заради отсъствието на несъмнен успех във френските киносалони, пише АФП.

Проследявайки заснемането на легендарния „До последен дъх" на Жан-Люк Годар, черно-белият пълнометражен филм на американския режисьор Линклейтър е обяснение в любов към движението, което революционизира киното в края на 50-те години и се състезава за най-добър филм.

Той ще се изправи срещу „Привързване" на Карин Тардийо, за жена, която се сближава със съседа си и неговите деца, „Досие 137" на Доминик Мол, посветен на разследване на полицейски произвол, „Малката сестра" на Афсия Ерзи за мюсюлманка, разкъсвана между вярата си и влечението си към жени, и „Обикновен инцидент" на иранския режисьор и сценарист Джафар Панахи – манифест срещу произвола и насилието в Ислямската република, заснет тайно в Иран и получил „Златна палма" на фестивала в Кан, пише БТА.

Тези пет творби ще се състезават за отличието за най-добър филм на 51-вата церемония, водена от Бенжамен Лаверн, която ще се състои в зала „Олимпия" в Париж.