Триото на българката Ел Ма не стигна до финала на Санремо, но участието й е исторически момент (Видео, снимки)

Втората фестивална вечер на Санремо 2026 донесе силни емоции и оспорвани музикални дуели в категорията „Нови предложения". До финала достигнаха Николо Филипиучи и Анджелика Бове, които откриха вечерта, представени от Карло Конти, Лаура Паузини и Джанлука Гацоли. Филипучи надделя над триото Blind, El Ma и Soniko, а във втората битка Мацариело отстъпи място на Бове. Триото на българката на сцената на Санремо

Въпреки че не продължи към финалната вечер, триото на нашата Елмира Маринова остави ярка следа на сцената на театър „Аристон". Тяхната песен „Nei miei DM" се превърна в едно от най-свежите и модерни предложения в конкурса като парче, пропито с поп-ритми и танцувална енергия, което носи потенциала на летен хит.

„Nei miei DM" (в моите съобщения) разказва за флиртовете и взаимоотношенията в дигиталната епоха, или за света на личните съобщения, очакването и виртуалните връзки. Песента улавя духа на поколението Z, израснало със социалните мрежи, където реалното и дигиталното се преплитат постоянно.

„Живеем във време, в което социалните мрежи са навсякъде. Важно е да предаваме позитивност", споделя пред медиите Блайнд за посланието на песента. Между редовете прозира стремежът към повече усмивки, положителна енергия и вяра в мечтите.

На сцената Ел Ма и Блайнд демонстрираха естествена химия, а продукцията на Сонико обедини различните им музикални светове. Атмосферата беше клубна, модерна, с ърбън влияния и категоричен бийт. Това не беше изпълнение в типичния за Санремо стил, и точно затова се открои. Ел Ма и Блайнд се забавляваха на сцената, усмихваха се съучастнически и превърнаха вълнението си в заразителна енергия.

Триото съчетава различни биографии и опит. Сонико (Николо Червелин, роден 2001 г.) е диджей и продуцент. Блайнд (Франко Попи Ружан, 2000 г.) стана известен с третото си място в италианския X Фактор 2020. Ел Ма (Елмира Маринова, родена 2007 г. в София) също привлече вниманието на широката публика с участието си в италианския Х Фактор, но през 2024 г.

Проектът между тримата се ражда през 2025 г., а достъпът им до Санремо идва след победа в Area Sanremo 2025.

Официалният видеоклип към песента допълва концепцията с ироничен и почти сюрреалистичен сюжет, тъй като показва отвличане, таен концерт и „дигитални следи", разпръснати като лични съобщения из града. Всичко това завършва с колективен празник, отражение на позитивния дух на песента.

Макар триото да не стигна до финала, присъствието на Ел Ма на сцената на Санремо вече е исторически момент. Тя е първата българка, която пее на фестивала, доказвайки, че новото поколение български изпълнители може уверено да застане редом до международни артисти и да представи модерно и глобално звучене.