Бившата водеща на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова вече преподава в Софийския университет (Снимки)

Бившата водеща на сутрешния блок на Би Ти Ви Мария Цънцарова вече е преподавател по „Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Мария Цънцарова вече преподава в Софийския университет Снимка: фейсбук

"За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси", пишат от факултета във фейсбук страницата си.

"Вярваме, че „Политическа журналистика" ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти", пише още в публикацията.

Цънцарова вече е имала първа лекция със студенти.