Братя Аргирови със специално участие в концерта „Не на насилието, да на доброто!" на 1 март в Русе

На 1 март (неделя) от 11 часа на сцената пред Съдебната палата община Русе и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще подарят на гражданите и гостите на града празничния концерт „Не на насилието, да на доброто!".

Събитието е по повод един от най-обичаните български празници – Баба Марта, и на каузата за общество, основано на уважение, съпричастност и доброта. В концерта ще се включат талантливите изпълнители на Общинския детски център за култура и изкуство, на Общинския младежки дом и на Националното училище по изкуствата в Русе, а специални гости ще бъдат емблематичните изпълнители Братя Аргирови, които ще зарадват присъстващите с някои от най-големите си хитове.

В духа на българската традиция, на сцената ще се появи и внучката на Баба Марта, която ще отправи благословия за здраве, берекет и избор на доброто. Символът на пролетта ще напомни на всички присъстващи, че както бялото и червеното се преплитат в мартеницата, така и хората са най-силни, когато са обединени.

Концертът ще започне с изпълнение на Мажоретен състав „Екстрийм" към Общинския младежки дом с ръководител Вероника Миланова, а в програмата ще се включат десетки талантливи деца и младежи от русенските културни институти и училища. Публиката ще се наслади на изпълнения на Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница" с ръководител Светлана Недкова - Петрова към Общински детски център за култура и изкуство, Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче" с ръководител Нели Гарвалова – Христова, Танцово студио „Импулс" при Общинския младежки дом с ръководител Петя Николова, Вокална група „Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с вокален педагог Наталия Константинова. Своя талант ще покажат и ученици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов".

Кулминацията на концерта ще бъде участието на Братя Аргирови, които ще се качат на сцената около 12 часа. Техните обичани песни ще прозвучат със силното послание за доброта, човечност и единство.

Община Русе отправя покана към всички русенци да се присъединят към празничния концерт, който утвърждава ясна обществена кауза – противопоставяне на насилието и изграждане на среда, в която децата и младите хора се развиват в атмосфера на подкрепа, уважение и творчество.

През месец февруари местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе проведе мащабна превантивна кампания под мотото „Не на насилието, да на доброто!", насочена към ученици и млади хора от цялата община. Инициативата включваше разнообразни дейности, свързани с насърчаване на толерантността, уважението и позитивното общуване между децата и младежите. В рамките на кампанията беше организиран и национален фотоконкурс, който предизвика голям интерес и привлече участници – деца и ученици от цялата страна. Чрез своите фотографии те представиха личното си виждане за добротата, приятелството и живота без насилие.

Концертът по повод 1 март е част от заключителния етап на кампанията на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.