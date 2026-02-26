Хари и Меган пренебрегнати от кралското семейство на Йордания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Хари и съпругата му Меган са пренебрегнати от кралското семейство на Йордания, пише "Дейли мейл". Крал Абдула и най-големият му син, които са в близки отношения с Чарлз и Уилям, избягват среща с бунтарската част от британското кралско семейството.

Херцогът и херцогинята на Съсекс очевидно са били пренебрегнати от краля и престолонаследника на Йордания по време на турнето си в Близкия изток.

Хари и Меган пристигнаха в столицата Аман късно във вторник вечерта и в рамките на часове започнаха серия от хуманитарни посещения в различни благотворителни организации, предоставяйки им възможности за снимки.

Посещението включваше събитие в резиденцията на британския посланик с представители на Световната здравна организация и служители на посолството вчера, което беше определено като „напълно неподходящо" от критиците.

Днес семейството посети рехабилитационен център в Аман, където херцогинята на Съсекс избра уличен стил пред висша мода, носейки яке от Zara за 109 паунда.

Настоящият крал на Йордания, Абдула II, има силни връзки с британското кралско семейство и е близък с крал Чарлз III, стана ясно, след като се срещна с него на официално посещение в Лондон миналата година, където бяха снимани да се поздравяват топло.

Връзката им е толкова близка, че крал Абдула и съпругата му кралица Рания бяха специални VIP гости на коронацията, а кралица Рания също е имала няколко срещи с кралица Камила, за да обсъдят женските проблеми.

Синът им, престолонаследникът принц Хюсеин, също е приятел с принц Уилям, като прекарват време заедно през последните години във Великобритания и Йордания, от гледане на футбол заедно до съвместно посещение на база на Кралските военновъздушни сили.

Но въпреки че Хари и Меган бяха в Аман, източник от Йордания каза пред Daily Mail: „Няма планирана среща между херцога и херцогинята и йорданското кралско семейство."

Единственият член на йорданското кралско семейство, с когото Хари и Меган се срещнаха за кратко, беше принцеса Басма бинт Талал, леля на настоящия крал по време на посещение в предприятие, управлявано от Йорданския хашемитски фонд за човешко развитие.

Крал Абдула изглежда умишлено е отклонил всяка публична среща с калифорнийската двойка – вместо това е избрал да се срещне с индонезийския президент Прабово Субианто.

Крал Абдула се срещна и с ръководителя на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус, който ръководи пътуването на херцога и херцогинята до Йордания.

Официални снимки показват крал Абдула на разговори с ръководителя на СЗО, както и с голяма група делегати, но Меган и Хари не се виждаха никъде.

Това е въпреки че собствената благотворителна организация на принца и Меган, Archewell Philanthropies, си партнира със СЗО.

Покойният баща на настоящия йордански крал, крал Хюсеин, който почина през 1999 г., също е бил в отлични отношения с кралица Елизабет II, а крал Чарлз подчерта това при предишно посещение в Аман през 2013 г.

Той каза: „Чувствам това приятелство по най-личен начин, тъй като Йордания винаги е била част от живота ми.

Крал Абдула е получил образование във Великобритания, служил е в британската армия, след като е завършил Военната академия Сандхърст.